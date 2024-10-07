Після того, як Дуа Ліпа поділилася своїм рецептом морозива з оливковою олією, співачка запропонувала ще одне несподіване поєднання смаків – дієтичну кока-колу з маринованими огірками та халапеньйо. Тренди 24 розповідають деталі чергового незвичного поєднання смаків від зірки.
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Дуа Ліпа здивувала мережу новим рецептом
Дуа Ліпа опублікувала в тікток відео, де поділилася незвичним рецептом дієтичної кока-коли з маринованими огірками.
Дуа Ліпа змішала дієтичну колу з маринованими огірками: дивіться відео
Спочатку дієтична кола, потім розсіл, потім солоні огірки,
– скала співачка у відео.
Втім, на цьому приготування незвичного напою не завершилися. Дуа Ліпа додала ще сік халапеньйо та кілька шматочків самого халапеньйо, щоб остаточно завершити свій напій.
"Всі на мене витріщаються. Жінка позаду явно думає: "Що вона витворяє?", - зауважила Дуа Ліпа змішуючи цю дивовижну комбінацію.
Реакція друзів на напій була різною: дехто здивувався через інтенсивний смак солоного огірка, проте сама Дуа Ліпа залишилася задоволена результатом.
Це… мммммм,
– сказала вона.
Її шанувальники також по-різному сприйняли цей незвичайний рецепт.
Як відреагували користувачі в коментарях:
- "мої смакові рецептори подадуть на мене до суду, якщо я спробую це";
- "я не впевнений, що я відчуваю з цього приводу, але я готовий спробувати щось нове";
- "я вип’ю все, що дасть мені Дуа Ліпа";
- "Дуа Ліпа була інфлюенсером у минулому житті".
Дуа Ліпа / Фото Instagram