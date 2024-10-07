Після того, як Дуа Ліпа поділилася своїм рецептом морозива з оливковою олією, співачка запропонувала ще одне несподіване поєднання смаків – дієтичну кока-колу з маринованими огірками та халапеньйо. Тренди 24 розповідають деталі чергового незвичного поєднання смаків від зірки.

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Дуа Ліпа здивувала мережу новим рецептом

Дуа Ліпа опублікувала в тікток відео, де поділилася незвичним рецептом дієтичної кока-коли з маринованими огірками.

Дуа Ліпа змішала дієтичну колу з маринованими огірками: дивіться відео

Спочатку дієтична кола, потім розсіл, потім солоні огірки,

– скала співачка у відео.

Втім, на цьому приготування незвичного напою не завершилися. Дуа Ліпа додала ще сік халапеньйо та кілька шматочків самого халапеньйо, щоб остаточно завершити свій напій.

"Всі на мене витріщаються. Жінка позаду явно думає: "Що вона витворяє?", - зауважила Дуа Ліпа змішуючи цю дивовижну комбінацію.

Реакція друзів на напій була різною: дехто здивувався через інтенсивний смак солоного огірка, проте сама Дуа Ліпа залишилася задоволена результатом.

Це… мммммм,

– сказала вона.

Її шанувальники також по-різному сприйняли цей незвичайний рецепт.

Як відреагували користувачі в коментарях:

"мої смакові рецептори подадуть на мене до суду, якщо я спробую це";

"я не впевнений, що я відчуваю з цього приводу, але я готовий спробувати щось нове";

"я вип’ю все, що дасть мені Дуа Ліпа";

"Дуа Ліпа була інфлюенсером у минулому житті".

Дуа Ліпа / Фото Instagram