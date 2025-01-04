Відео, де користувачі грають у Ґонґґі, збирають сотні тисяч переглядів. Користувачі з усього світу намагаються повторити складні рухи, демонструючи свою спритність та вправність.

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У TikTok стала гра Ґонґґі

Другий сезон популярного серіалу "Гра в кальмара" не лише повернув улюблених героїв на екрани, а й представив нові захопливі випробування.

Одним із таких викликів стала традиційна корейська гра Ґонґґі (Gonggi), яка буквально заполонила TikTok. Користувачі знімають відео, демонструючи свою вправність і стрімко набирають сотні тисяч та мільйони переглядів.

Люди грають Ґонґґі: дивіться відео

Що таке Ґонґґі

Ґонґґі – це традиційна корейська гра, яку часто порівнюють із "валетами", але її правила значно складніші. Історично для неї використовували звичайні камінці, однак сучасна версія гри, яку популяризували завдяки серіалу, включає яскраві пластикові елементи. Гра складається з п'яти рівнів, кожен з яких вимагає дедалі більшої майстерності.

На першому рівні гравець підкидає один камінець у повітря, намагаючись одночасно зібрати інші камінці з землі та зловити підкинутий. З кожним рівнем завдання ускладнюється: потрібно підкидати вже два, три або більше каменів. Найвищий рівень – коли п'ять камінців розміщують на тильній стороні долоні, підкидають і ловлять, перевертаючи руку в повітрі.

Як грати Ґонґґі: дивіться відео