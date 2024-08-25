Логан Моффіт, а згодом й інші інфлюенсери, почали ділитися у мережі рецептом салату з тертих огірків. Ролики викликали в країні небачений попит на цей овоч.

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Якими є наслідки ажіотажу довкола огірків

Блогери у мережі популяризували доволі простий рецепт салату, основними складниками якого є:

огірки;

кунжутна олія;

рисовий оцет;

олія чилі.

Асоціація фермерів Ісландії відзначає, що впоратися з таким попитом на огірки не змогли. Одна з мереж супермаркетів країни поставила під сумнів зв'язок між роликами в Tik Tok та ажіотажем довкола цього овоча, але констатують – після появи таких роликів попит зріз щонайменше удвічі.

Ролик Моффіта зібрав у мережі понад 2,5 мільйона переглядів та сотні тисяч уподобайок. Блогера називають "огірковим хлопцем" через велику кількість рецептів у нього на сторінці, інгредієнтами яких є саме огірки.

Логан Моффіт ділиться рецептом салату з огірків: дивіться вірусне відео

Директорка з маркетингу SFG заявила, що зараз постачальники не можуть впоратися із попитом, проте висловила сподівання, що найближчим часом ситуацію вдасться внормувати.

Попри скептицизм ісландських підприємців, як аграріїв, так і представників супермаркетів, зріс також попит й на інші інгредієнти салату. Наприклад – на кунжутну олію, хоча її дефіциту в країні немає.