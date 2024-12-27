Повідомляє 24 Канал з посиланням на Science Alert. Дослідження показало, що три чашки кави на день збільшують тривалість життя майже на два роки.

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Як кава впливає на тривалість життя

Дослідники з Університету Коїмбри (Португалія) проаналізували 85 попередніх досліджень, у яких брали участь жителі Європи, Америки, Австралії та Азії, щоб вивчити зв’язок між споживанням кави, рівнем смертності та станом здоров’я.

Результати аналізу показали, що вживання трьох чашок кави щодня може подовжити життя середньостатистичної людини на 1,84 року. До того ж регулярне споживання кави пов'язують зі збільшенням тривалості життя (без серйозних захворювань).

Наш огляд підкреслює роль регулярного, помірного споживання кави в боротьбі з біологічними механізмами, які природним чином сповільнюються або відмовляють у міру старіння, спричиняючи цілу низку потенційних проблем зі здоров'ям і супутніх захворювань,

– підкреслює нейробіолог Родріго Кунья з Університету Коїмбри.

Кава може продовжити життя людини / Фото Unspash

Водночас варто враховувати велику кількість факторів, що впливають на результати дослідження, зокрема види кави, демографічні характеристики учасників та тривалість досліджень. Зауважимо також, що у вивчені цього феномену взяли участь сотні тисяч добровольців.

Дослідники вивчали такі показники здоров’я, як запалення та метаболізм, а також брали до уваги додаткові фактори, наприклад, куріння та вживання алкоголю, щоб точніше визначити ефект від споживання кави.

"Регулярне вживання кави, мабуть, пов'язане зі збереженням функцій м'язової, серцево-судинної, психічної та імунної систем", – зазначають дослідники в опублікованій роботі.

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