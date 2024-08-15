Існує безліч різноманітних рецептів із цукіні. Проте один із них, створений письменницею Грейс Елкус Б’янконі, одразу ж став дуже популярним у мережі.

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Що нового у цьому рецепті

Грейс Елкус Б'янконі, відома своїм рецептом смажених яєць з фетою, нещодавно поділилася своїм унікальним підходом до приготування цукіні "Келлер". Вона продемонструвала новаторський метод приготування мюслі в мікрохвильовій печі, який багато хто називає революційним.

Жінка поділилась зі своїми підписниками варіантом приготування "літньої версії" своїх знаменитих човників із солодкої картоплі. Вона застосувала техніку Томаса Келлера для смаження кабачків на сковороді, яка передбачає розрізання кабачка навпіл, надрізання м'якоті хрест – навхрест і засолювання для зменшення вологи.

Як приготувати човники з цукіні Грейс Елкус

Спочатку потрібно розігріти духовку до 230 градусів. Потім необхідно підготувати цукіні та розрізати кожен навпіл уздовж і зробивши поперечні надрізи в м'якоті. Щоб забезпечити оптимальний результат приготування, треба просушити їх паперовими рушниками, посипати зрізи сіллю і дати їм відпочити приблизно 15 хвилин. Це допоможе витягнути зайву вологу, завдяки чому кабачки стануть м'якими, але водночас твердими.

Поки кабачки відпочивають, потрібно приготувати трохи нуту. Його треба посушити його, посипати спеціями та олією й запекти, поки він не стане хрустким.

Коли нут вже в духовці, варто повернутись до цукіні. Їх потрібно промокнути паперовими рушниками, потім розігріти олію авокадо у великій сковороді на середньому вогні. Коли олія почне кипіти, можна покласти на сковорідку цукіні зрізом вниз і смажити, поки кожен шматочок не підрум’яниться. Далі сковороду потрібно перемістити на нижню решітку в духовці та запікати цукіні, поки вони не стануть м’якими, приблизно 8 – 10 хвилин.

Далі потрібно зайнятись фетою. Для цього потрібен сир фета, лимонний сік і цедра, а також свіжий кріп і м'ята. Крапля оливкової олії та дрібка чорного перцю доповнюють суміш, яку треба розтерти виделкою в пюре.

Перед подачею на стіл половинки кабачків можна посипати сумішшю фети та нуту, а потім збризнути свіжим лимонним соком.