Банани мають безліч поживних речовин і є чудовим вибором для здорового харчування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням verywellhealth.com.

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Коли банани найбільш корисні

Банани корисні практично за будь-яких умов, однак є критичні моменти, коли вони можуть бути особливо корисними для здоров'я і гарного самопочуття.

Передусім, банани можуть допомогти, коли людина хворіє. Коли поганий апетит, то важливо їсти продукти з високим вмістом поживних речовин, які не подразнюють шлунок.

Банани мають м'який смак і м'яку текстуру, яка легко перетравлюється. Вони також містять безліч вітамінів і мінералів, які допомагають збалансувати харчування, не займаючи при цьому багато місця у шлунку.

Банани можуть допомогти у схудненні. Включення більшої кількості бананів у раціон може бути гарною ідеєю, якщо ви намагаєтеся схуднути. Вони від природи солодкі, що може допомогти задовольнити деякі солодкі бажання.



Банани / Фото 24 Канал

Крім того, банани низькокалорійні, зазвичай містять лише 100 – 120 калорій на один плід. Вони також містять клітковину й стійкий крохмаль, які допомагають втамувати голод, не підвищуючи рівень цукру в крові. Чим зеленіший банан, тим більше стійкого крохмалю він містить.

Також банани мають й інші чудові якості, зокрема – містять антиоксиданти та чудово відновлюють сили після фізичних навантажень.

Отже, банани, які вживаються в помірних кількостях, є чудовим доповненням до будь-якої здорової дієти. Банани варто включати в загальний збалансований раціон, який містить різноманітні продукти харчування. Це гарантує весь спектр поживних речовин, необхідних організму.

Один – два банани на день не мають шкідливого впливу на більшість людей.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на наукових дослідженнях у сфері медицини, але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.