Суміш під назвою "AI-conic" була створена за допомогою моделей, подібних до ChatGPT і Copilot, і включає чотири сорти зерен, з яких основним є бразильська Fazenda Pinhal. Про це повідомляє видання TechXplore.

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Чи змогла вразити кава створена за допомогою ШІ

Експеримент, організований Kaffa Roastery, третьою за величиною обсмажувальною кав’ярнею у Фінляндії, разом із місцевою консалтинговою компанією Elev, спрямований на те, щоб за допомогою технологій спростити рутинну роботу.

Ми дали ШІ описи всіх наших сортів кави та їхніх смаків, і попросили його створити нову захопливу суміш,

– розповів менеджер Kaffa Roastery Сванте Хампф.

Хоча штучний інтелект створив суміш із чотирьох різних видів кавових зерен, що стало дещо несподіваним результатом, після пробного обсмажування та сліпого тестування вона отримала позитивні відгуки. Кавові експерти Kaffa визнали, що суміш є ідеальною та не потребує втручання людини.

За словами представника Elev Антті Мерілехто, проєкт "AI-conic" демонструє, як штучний інтелект може відкривати нові можливості для кавових професіоналів і пропонувати споживачам унікальні смакові відчуття.

Гампф висловив надію, що цей проєкт стане відправною точкою для обговорення майбутнього кавової індустрії у Фінляндії, де культура кави сильно розвинена, а інтерес до технологій та інновацій надзвичайно високий.