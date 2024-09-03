Якщо ви надаєте перевагу каві, яку готують у турці (джезві), то необхідно ретельно стежити за часом і температурою. Про те, як це правильно зробити, розповідають Тренди 24.

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Скільки потрібно варити каву у турці

Підсумковий результат дуже залежить саме від того, скільки часу та при якій температурі вариться кава.

У традиційному процесі приготування кави радять починати зі змішування мелених кавових зерен і цукру в посудині. Потім треба долити воду, поки вона не досягне найвужчої точки горлечка джезви. Потім ємність ставлять на плиту на маленький вогонь, щоб кава варилася повільно і рівномірно.

Для приготування традиційної турецької кави рекомендується використовувати співвідношення 1 грам свіжозмеленого кавового порошку на 10 мілілітрів води.

Цукор додається до свого смаку.

Коли поверхні з'явиться пінка, важливо відразу ж зняти турку з вогню і зачекати 1 – 2 хвилини, щоб кава охолола.

Через зазначений час знову треба помістити джезву на плиту та повторити весь цикл двічі.