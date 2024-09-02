Зокрема вживання гарбузового лате вранці може вплинути на сприйняття організмом кофеїну. Про це заявив експерт зі сну Рекс Ісап.

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Коли варто пити гарбузове лате

За словами Рекса Ісапа, після пробудження варто почекати 6 годин, перш ніж пити гарбузове лате. Експерт каже, рівень кортизолу, який пов’язують зі стресом, досягає свого піка, коли звучить будильник о 7 ранку. Тому якщо одразу ж по пробудженню вживати кофеїн, то це підвищить толерантність організму до цієї речовини. Простіше кажучи, кофеїн з часом не додаватиме енергії.

Протягом дня наш мозок виробляє хімічну речовину аденозин, яка сприяє сну. Чим довше ми не спимо, тим більше накопичується аденозин, через що ми відчуваємо сонливість. З усім тим, кофеїн дає ключову роль у роботі, блокуючи рецептори аденозину, підтримуючи нашу пильність і сприяючи неспанню. Тож, якщо вам коли-небудь було важко відпочити після дня, наповненого кавою, це може бути основною причиною,

– каже Ісапа.

Гарбузові прянощі, зокрема, підсилюють ефект кофеїну, тому гарбузовим лате найкраще посмакувати під час обідньої перерви.

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