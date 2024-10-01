Кава не тільки смачна, але також і корисна. Лікарі виокремили 5 захворювань, від яких вона може вберегти, передають Тренди 24.

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Користь від кави

Дослідження, проведені лікарями та науковцями, показали, що чорна кава має низку переваг для здоров'я. Зокрема, покращення пам'яті, зору та настрою. Крім того, дослідники виявили, що кава може значно підвищити загальний життєвий тонус.

Кава може відігравати захисну роль у запобіганні раку молочної та передміхурової залоз. Кавові зерна багаті на антиоксиданти, а процес обсмажування підвищує рівень цих корисних сполук. Антиоксиданти, як відомо, борються з вільними радикалами, які пов'язані з утворенням ракових клітин і можуть сприяти виникненню різних проблем зі здоров'ям, включаючи зниження когнітивних функцій, передчасне старіння і пошкодження ДНК.

Кава нівелює ризики виникнення хвороби Паркінсона та Альцгеймера. Вміст кофеїну в каві забезпечує її цілющу властивість. Зокрема, напій активує роботу нервової системи, покращує пам’ять, запобігає руйнуванню клітин головного мозку. Дослідження показали, що люди, які випивають по 2 чашки кави на день, практично не мають ризиків захворювання на хворобу Паркінсона та Альцгеймера.

Регулярне вживання кави може відігравати значну роль у зниженні ризику розвитку цирозу печінки. Люди, які випивають три чашки кави щодня, практично не мають ознак захворювань печінки. Цей висновок особливо актуальний для тих, хто вживає алкогольні напої, оскільки кава може мати захисні властивості для здоров'я їхньої печінки. Крім того, споживання кави пов'язане зі зниженням ризику розвитку жирової дистрофії печінки. Ці висновки можуть мати важливе значення для дієтичних рекомендацій, спрямованих на зміцнення здоров'я печінки.

Вживання кави може відігравати певну роль у зниженні ризику розвитку діабету ІІ типу. Напій, багатий на антиоксиданти та кавову олію, допомагає протидіяти ймовірності розвитку цього захворювання. Вчені помітили, що люди, які вживають одну-дві чашки кави на день, мають вищу схильність до діабету ІІ типу. Однак збільшення споживання кави до трьох чашок на день асоціюється зі зниженням ризику розвитку захворювання.

Вживання кави може підвищити фізичну активність і сприяти профілактиці імпотенції. Кофеїн, що міститься в каві, стимулює нервову систему і підвищує рівень адреналіну в крові – гормону, який, як відомо, відіграє вирішальну роль у фізичній витривалості та підтримці репродуктивного здоров'я чоловіків. На думку вчених, кава може підвищити фізичну витривалість організму на 25%.

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