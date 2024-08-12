Авторка замінила свою звичну каву на енергетичний напій із грибів під назвою Roots Focus, щоб зменшити тривожність і перевірити, як це вплине на рівень енергії та концентрацію. Грибні напої містять менше кофеїну, ніж звичайна кава, але мають інші корисні інгредієнти, такі як лев'яча грива, рейші, кордицепс і екстракт кавових плодів, що покращують пам'ять, настрій і загальне самопочуття.

Цікаво Якими є основні корисні властивості какао й чому цей напій варто додати в раціон

Зміни в самопочутті авторки

Протягом першого тижня споживання Roots Focus авторка помітила, що відчуває менш сильну тривожність і нервозність, особливо вранці, що зазвичай викликала у неї кавова залежність. Проте, перехід до нової звички не був без труднощів: у перший день вона відчула головний біль через зниження рівня кофеїну. Протягом наступних днів цей ефект зник, а рівень енергії стабілізувався до 15:00. Хоча після обіду енергія спадала, авторка помітила, що напій дійсно допомагав підтримувати фокус протягом усього дня.

Roots Focus містить лише третину кофеїну, що у звичайному американо, але забезпечує стійкий рівень енергії завдяки таким інгредієнтам, як альфа-GPC, який покращує розумову активність, і гриби, які підтримують імунну систему та загальне здоров'я. Однак вживання грибних напоїв потребує обережності для людей із певними захворюваннями, оскільки вони можуть впливати на кров'яний тиск, рівень цукру в крові та імунітет.

Загалом, авторка залишилася задоволена досвідом, зокрема тим, що тривожність зменшилася, а енергія залишалася стабільною. Вона планує продовжувати вживати грибні напої в поєднанні з кавою, використовуючи їх для підвищення енергії після обіду. Це дозволить їй зберегти ритуал ранкової кави, водночас зменшуючи її вплив на тривожність.

Якщо ви шукаєте спосіб зменшити споживання кофеїну без втрати концентрації, грибні енергетичні напої можуть бути чудовим варіантом для вас. Вони забезпечують м'який, але стабільний рівень енергії, що особливо корисно для тих, хто страждає від післяобіднього спаду сил, але не хоче ризикувати своїм нічним сном.

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