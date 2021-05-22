Сколько раз в неделю надо тренироваться. Оптимально – 3-4 раза в неделю. Ну, а 2 – это просто минимум, чтобы "не заржаветь".

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Как часто менять программу тренировок?

Систему тренировок желательно менять раз в 4-6 недель, так как мышцы привыкают к одним и тем же упражнениям и нагрузкам. Смена системы тренировок, упражнений и нагрузок даст новый стресс мышцам, что повлечет за собой результат.

Через сколько времени я увижу результат от тренировок?

Это зависит от многих факторов: регулярности занятий, индивидуальных особенностей человека, восстановительных процессов, мышечной памяти и т. д.

Положительные изменения в организме начинаются уже с первой тренировки, и ни одно усилие не проходит впустую. Но уже месяца через 2 вы точно увидите изменения. Если не филоните.

Тренировки должны быть регулярными / Фото Pixabay

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Какие упражнения самые эффективные на пресс/ноги/ягодицы?

Парадокс, но не существует самых эффективных упражнений. Есть упражнения и грамотная их комбинация, которая дает подойдет именно вам, в которых вы чувствуете целевую мышцу. При этом, то что заходит одному человеку, может не подойти другому, например, в силу анатомических особенностей…

Чтобы похудеть, лучше фитнес или тренажеры? А может, бег?

Для похудения нужен дефицит калорий. Похудеть можно и без спорта. Вопрос в другом: устроит ли вас тело без тонуса…

И чтобы быть в форме, мне прийдется тренироваться всю жизнь?

Но вы же чистите зубы каждый вечер, всю жизнь. И вас это не смущает. Так вот спорт должен стать таким же ритуалом несколько раз в неделю на долгие годы, если вы хотите быть подтянутой и здоровой до глубокой старости.