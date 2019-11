Молодой президент совета джедаев, The Люк, в 12-м месяце того далекого года должен сделать выбор. И мы видим, что сейчас он близок к темной стороне силы.

Давным давно. В далекой далекой Галактике….

В очередной раз светлая сторона силы сошлась с темной стороной. И ключевой выбор должен сделать избранный 73% силы, молодой парень, рожденный в созвездии Кривого Рога в звездной системе Кривбасс на планете Татуин-95.

Молодой президент совета джедаев, The Люк, в 12-м месяце того далекого года должен сделать выбор. И мы видим, что сейчас он близок к темной стороне силы. Там, на темной стороне, его ждут печеньки, а также император крупнейшей галактической империи и его теперь верный помощник, Ситх Коло, когда то выступавший на стороне республики, но увидевший все преимущества темной стороны. Уже потерявший возможность выйти на светлую сторону после всего того зла, что он натворил, и теперь полностью преданный императору ПалПутин.

Именно Коло может стать тем человеком, который и обратит молодого The Люка на темную сторону. Очень часто наш герой слышит слова в своей голове, которые с помощью силы, которую древние джедаии окрестили "ты не один, 1+1", передает ему мастер темной стороны. "Я твой отец, Люк", говорит голос, "Это я создал тебя из ничего. Я тебя породил, я тебя и убью". Он призывает The Люка уйти на темную сторону, вместе с его сестрой, ЮЛеей. Голос говорит, что вместе они смогут править своей галактикой вечно. Говорит, что на темной стороне власть, деньги и уважение. Голос говорит ему, что уничтожит в том случае, если он останется на светлой стороне силы.

Три искушения готовит молодому джедаю темная сторона силы.

Первое искушение – искушение газом. Тайное оружие галактической империи снова может ударить по республике. Для этого молодой The Люк должен пойти на поводу у императора и позволить втянуть себя в газовую сделку. Многие до него уже перешли на темную сторону после таких сделок. В том числе так светлая сторона уже давным давно потеряла ЮЛею. С помощью газа империя хочет поставить молодую республику в зависимость от себя, чтобы потом поглотить. Все что нужно сделать молодому The Люку – это не делать ничего. Отойти в сторону и не вмешиваться в законный ход вещей. И тогда темная сторона будет бессильна. Тогда она вынуждено пойдет на поводу у требований республики, как велят законы вселенной. Когда республика играет по правилам экономики – она всегда побеждает. И победит и сейчас, заставив империю платить по счетам. Но только если The Люк не поддастся на искушение газом.

Второе искушение – это искушение капитуляцией. Империя и республика давно ведут войну. И люди устали. Особенно сильно устали те люди, которые слышат о войне, но никогда не видели ее, ведь живут на планетных системах, далеких от границ империи. И империя предлагает республике унизительный мир. Капитуляцию. И молодой The Люк может стать тем, кто перейдет красные линии и ради мира предаст дело молодой республики. Империя хочет поставить республику в зависимость от себя и если при встрече с императором молодой джедай даст слабину, то темная сторона поглотит его и его народ. И не исключено, что темная сторона хочет связать газ и капитуляцию, оплатив дешевым газом дорогую цену капитуляции. И сделать то, что делала империя всегда со старыми джедаями, старыми лицами.

Третье искушение – это искушение "Приватбанком". Последнее испытание. Самое трудное. Испытание, на котором The Люк должен выбрать сторону, или дело республики или своего крестного отца. Он должен стать на путь противостояние с мастером темной стороны силы, искушенным ситхом. И это страшит его.

Но если он не встанет на пути Темного Ситха Коло, то этим перейдет на темную сторону. Иногда самое показательное действие есть бездействие. И если бездействием своим освятит он победу темного ситха, то только темная сторона ждет его. Тогда только империя сможет помочь республике, ведь финансовый крах грозить ей будет. Так пророчил великий мастер прошлого.

Три искушения. Стоит поддаться на одно из них, и он навсегда окажется на темной стороне. И этот путь может погубить республику, но точно погубит его. Он всегда губил тех джедаев, кто ставал на темную сторону. И в лучшем случае они попадали в обитель предавших, в Ростов.

