Троє білоруських малюків самостійно покинули дитячий садок і пішли кататись потягом

Троє дітей 3 та 4 рочків у середу ввечері самостійно покинули територію дитячого садочку білоруського Світлогорська, щоб покататись на потязі.

Далі малюки дісталися до залізничної станції і вирушили кататися поїздом, відсутність малюків у групі виявили, коли за ними прийшли батьки, пише "Інтерфакс". Дітей помітив машиніст потягу.

Їх швидко ідентифікували, а опісля – супроводили до міста Жлобін, де передали співробітникам правоохоронних органів.

Читайте також: Я так званих "українських западенців" добре пізнав, це працьовиті та порядні люди, – Лукашенко

Внаслідок інциденту звільнили відповідальну за дітей виховательку, а начальник відділу освіти, спорту і туризму Свєтлогорського районного виконавчого комітету отримав догану.

Міністр освіти Білорусі Ігор Карпенко назвав випадок у Світлогорську "кричущим", а ставлення до безпечного перебування дітей в закладах дошкільної освіти – "формальним".