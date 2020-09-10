Харчуватися регулярно і не допускати гострого почуття голоду дуже важливо. При довгому робочому дні одного обіду, як правило, не вистачає.

Захочеться ще щось перекусити. Сухофрукти і горіхи не дуже добрий вибір. Щоб насититися їх треба з'їсти досить багато. Але в сухофруктах велика кількість цукру, а в горіхах – жиру. Тому бажано ними не зловживати.

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Енергетичні батончики хоч і врятують від голоду, але так само не підходять через велику кількість в них цукру. А свіжі фрукти містять органічні кислоти і тільки розпалять апетит. Не кращий варіант і більшість йогуртів з добавками, мусів, пудингів і сирків – багато цукру і непотрібних добавок.

Корисні та поживні бутерброди – знахідка для перекусу!

Виручають корисні бутерброди! Але не ті, що ми знаємо: "з сиром і маслом" або "з ковбасою". Вони вважаються не дуже корисною їжею. Бутерброди можуть добре вписатися у здоровий раціон харчування, принести задоволення, якщо використовувати корисні інгредієнти. Приготувати такі здорові перекуси краще самим вдома.

Звичайно, основа кожного бутерброда це хліб. Кращий вибір – з цільної пшениці, він має високу поживну цінність. Його організм засвоює повільно, а значить, повільніше глюкоза надходить в кров. Такий хліб багатий клітковиною, рослинними жирами і білками. Купуючи хліб, читайте етикетку – не кожен роблять з цільного зерна. Варто звернути увагу на те, щоб його склад був максимально коротким. Якщо не знайшли такого, можна взяти хліб з висівками.

З цим буде смакувати краще!

Також його можна підсушити в духовці або тостері та змастити його половинки сиром, змішаним в блендері з авокадо, солодким перцем і зеленню.

Або самостійно приготованим хумусом, змішавши варений нут, оливкову олію, лимонний сік, сіль і перець за смаком.

У бутерброд можна додати трохи м'яса, сиру або риби, зробити з омлетом. Але без овочів це не буде повноцінна їжа.

Які овочі вибрати?

Це залежить від вашого смаку. Добре підходять листові зелені овочі. Листя салату, шпинату, листової капусти не дадуть хлібу зайвої вологи – він буде залишатися апетитним. Такий бутерброд легко упакувати в харчову плівку або фольгу і взяти з собою на роботу або навчання.

Різноманітність бутербродам дадуть також інші овочі та трави, наприклад, редис, перець, базилік, рукола, петрушка. Зверніть увагу на паростки, вони містять багато цінних поживних речовин. Зручно брати з собою до бутерброда морквяні палички, селеру або інші улюблені овочі.

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Бутерброд повинен містити багато овочів. Це і смачно, і ситно, і довго не захочеться їсти. Тоді пари невеликих бутербродів буде достатньо для повноцінного перекусу. Ось коли жувати хліб з ковбаскою, то і 5-6 бутербродів може бути мало.

Все залежить від вас, вашого вибору смачного, корисного перекусу. Якщо правильно підібрати інгредієнти, то така їжа не тільки забезпечить тривале насичення, але і стане джерелом цінних вітамінів, мінералів і харчових волокон.