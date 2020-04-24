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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Це було викликом, – медбрат про труднощі роботи в Італії

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      Український медик розповів про досвід роботи в Італії
      Український медик розповів про досвід роботи в Італії / Фото з фейсбук-сторінки Гліба Бітюкова

      Нещодавно українські лікарі, які допомагали Італії в боротьбі з коронавірусом, повернулися додому. Вони розповіли, що в Італії на рівних працювали з місцевими медиками.

      Проте спершу було важко й потрібен був час на адаптацію, щоб зрозуміти як налаштований процес. Про це в ефірі 24 каналу розповів медбрат та експерт із розвитку медичної освіти, який нещодавно повернувся з Італії, Гліб Бітюков.

      До теми Коронавірус в Італії: українські лікарі стали свідками спалаху хвороби після Великодня

      За його словами, з кожним днем ставало зрозуміліше та легше працювати. Згодом українські лікарі працювали на рівні з італійськими й робили те саме, що й вони – надавали допомогу пацієнтам і дбали про них.

      З такою ситуацією досі не стикалася жодна країна. Тому Україна отримала унікальну можливість навчитися в інших. Це було викликом для будь-якої системи,
      – зазначив Бітюков.

      Він повідомив, що зараз в Україні кількість пацієнтів збільшується, тому це був гарний досвід та нові можливості. Тепер здобуті знання можна використовувати вдома.

      "Ми побачили, як в умовах посилених засобів захисту треба дбати про пацієнтів, у яких важкий стан", – зауважив Бітюков.

      гліб бітюков
      Гліб Бітюков / Фото з фейсбук-сторінки Гліба Бітюкова

      Медбрат розповів, що вони прилетіли в пік хвороби, тоді, коли лікарня була дуже завантажена. Лікарі не могли впоратись із напливом пацієнтів, будували тимчасові приймальні відділення й багато людей потребували реанімаційних заходів. Кількість пацієнтів загалом збільшилась у 6 разів, техніки не завжди вистачало, тому потрібна була допомога.

      Зауважимо! На COVID-19 в Італії хворіють вже 190 тисяч людей, понад 25 тисяч з яких – померли.

      Що відомо про поїздку українських лікарів до Італії

      • 4 квітня 20 медиків полетіли допомагати італійським лікарям у боротьбі з COVID-19 та набиратися від них досвіду в лікуванні коронавірусу.
      • Їхня бригада прибула в італійський регіон Марке, де найбільша кількість хворих та померлих від смертоносної недуги.
      • В аеропорту Рима їх особисто зустрів італійський міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо.
      • Лікарів направили в різні італійські лікарні. Там бракувало персоналу, бо багато з італійських медиків заразилися коронавірусом.
      • Спершу вони мали пробути в Італії 14 днів, однак згодом термін дещо продовжили.

      Дивіться відео: Гліб Бітюков розповів про досвід в Італії

       

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Здоров'я Медицина Лікування Коронавірус в Україні
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