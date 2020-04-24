Це було викликом, – медбрат про труднощі роботи в Італії

Нещодавно українські лікарі, які допомагали Італії в боротьбі з коронавірусом, повернулися додому. Вони розповіли, що в Італії на рівних працювали з місцевими медиками.

Проте спершу було важко й потрібен був час на адаптацію, щоб зрозуміти як налаштований процес. Про це в ефірі 24 каналу розповів медбрат та експерт із розвитку медичної освіти, який нещодавно повернувся з Італії, Гліб Бітюков.

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За його словами, з кожним днем ставало зрозуміліше та легше працювати. Згодом українські лікарі працювали на рівні з італійськими й робили те саме, що й вони – надавали допомогу пацієнтам і дбали про них.

З такою ситуацією досі не стикалася жодна країна. Тому Україна отримала унікальну можливість навчитися в інших. Це було викликом для будь-якої системи,

– зазначив Бітюков.

Він повідомив, що зараз в Україні кількість пацієнтів збільшується, тому це був гарний досвід та нові можливості. Тепер здобуті знання можна використовувати вдома.

"Ми побачили, як в умовах посилених засобів захисту треба дбати про пацієнтів, у яких важкий стан", – зауважив Бітюков.



Гліб Бітюков / Фото з фейсбук-сторінки Гліба Бітюкова



Медбрат розповів, що вони прилетіли в пік хвороби, тоді, коли лікарня була дуже завантажена. Лікарі не могли впоратись із напливом пацієнтів, будували тимчасові приймальні відділення й багато людей потребували реанімаційних заходів. Кількість пацієнтів загалом збільшилась у 6 разів, техніки не завжди вистачало, тому потрібна була допомога.

Зауважимо! На COVID-19 в Італії хворіють вже 190 тисяч людей, понад 25 тисяч з яких – померли.

Що відомо про поїздку українських лікарів до Італії

4 квітня 20 медиків полетіли допомагати італійським лікарям у боротьбі з COVID-19 та набиратися від них досвіду в лікуванні коронавірусу.

Їхня бригада прибула в італійський регіон Марке, де найбільша кількість хворих та померлих від смертоносної недуги.

В аеропорту Рима їх особисто зустрів італійський міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо.

Лікарів направили в різні італійські лікарні. Там бракувало персоналу, бо багато з італійських медиків заразилися коронавірусом.

Спершу вони мали пробути в Італії 14 днів, однак згодом термін дещо продовжили.

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