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      Это было вызовом, – медбрат о трудностях работы в Италии

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      Украинский медик рассказал об опыте работы в Италии
      Украинский медик рассказал об опыте работы в Италии / Фото из фейсбук-страницы Глеба Битюкова

      Недавно украинские врачи, которые помогали Италии в борьбе с коронавирусом, вернулись домой. Они рассказали, что в Италии на равных работали с местными медиками.

      Однако сначала было трудно и нужно было время на адаптацию, чтобы понять как настроен процесс. Об этом в эфире 24 канала рассказал медбрат и эксперт по развитию медицинского образования, который недавно вернулся из Италии, Глеб Битюков.

      К теме Коронавирус в Италии: украинские врачи стали свидетелями вспышки болезни после Пасхи

      По его словам, с каждым днем становилось понятнее и легче работать. Впоследствии украинские врачи работали на уровне с итальянскими и делали то же, что и они – оказывали помощь пациентам и заботились о них.

      С такой ситуацией еще не сталкивалась ни одна страна. Поэтому Украина получила уникальную возможность научиться у других. Это было вызовом для любой системы,
      – отметил Битюков.

      Он сообщил, что сейчас в Украине количество пациентов увеличивается, поэтому это был хороший опыт и новые возможности. Теперь полученные знания можно использовать дома.

      "Мы увидели, как в условиях усиленных средств защиты нужно заботиться о пациентах, у которых тяжелое состояние", – отметил Битюков.

      гліб бітюков
      Глеб Битюков / Фото из фейсбук-страницы Глеба Битюкова

      Медбрат рассказал, что они прилетели в пик болезни, тогда, когда больница была очень загружена. Врачи не могли справиться с наплывом пациентов, строили временные приемные отделения и много людей нуждались в реанимационных мерах. Количество пациентов в целом увеличилось в 6 раз, техники не всегда хватало, поэтому нужна была помощь.

      Отметим! COVID-19 в Италии болеют уже 190 тысяч человек, более 25 тысяч из которых – умерли.

      Что известно о поездке украинских врачей в Италию

      • 4 апреля 20 медиков полетели помогать итальянским врачам в борьбе с COVID-19 и набираться от них опыта в лечении коронавируса.
      • Их бригада прибыла в итальянский регион Марке, где наибольшее количество больных и умерших от смертоносного недуга.
      • В аэропорту Рима их лично встретил итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.
      • Врачей направили в различные итальянские больницы. Там не хватало персонала, потому что многие из итальянских медиков заразились коронавирусом.
      • Сначала они должны были пробыть в Италии 14 дней, однако впоследствии срок немного продлили.

       

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Здоровье Медицина Лечение Коронавирус в Украине
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