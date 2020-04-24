Это было вызовом, – медбрат о трудностях работы в Италии
Недавно украинские врачи, которые помогали Италии в борьбе с коронавирусом, вернулись домой. Они рассказали, что в Италии на равных работали с местными медиками.
Однако сначала было трудно и нужно было время на адаптацию, чтобы понять как настроен процесс. Об этом в эфире 24 канала рассказал медбрат и эксперт по развитию медицинского образования, который недавно вернулся из Италии, Глеб Битюков.
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По его словам, с каждым днем становилось понятнее и легче работать. Впоследствии украинские врачи работали на уровне с итальянскими и делали то же, что и они – оказывали помощь пациентам и заботились о них.
С такой ситуацией еще не сталкивалась ни одна страна. Поэтому Украина получила уникальную возможность научиться у других. Это было вызовом для любой системы,
– отметил Битюков.
Он сообщил, что сейчас в Украине количество пациентов увеличивается, поэтому это был хороший опыт и новые возможности. Теперь полученные знания можно использовать дома.
"Мы увидели, как в условиях усиленных средств защиты нужно заботиться о пациентах, у которых тяжелое состояние", – отметил Битюков.
Глеб Битюков / Фото из фейсбук-страницы Глеба Битюкова
Медбрат рассказал, что они прилетели в пик болезни, тогда, когда больница была очень загружена. Врачи не могли справиться с наплывом пациентов, строили временные приемные отделения и много людей нуждались в реанимационных мерах. Количество пациентов в целом увеличилось в 6 раз, техники не всегда хватало, поэтому нужна была помощь.
Отметим! COVID-19 в Италии болеют уже 190 тысяч человек, более 25 тысяч из которых – умерли.
Что известно о поездке украинских врачей в Италию
- 4 апреля 20 медиков полетели помогать итальянским врачам в борьбе с COVID-19 и набираться от них опыта в лечении коронавируса.
- Их бригада прибыла в итальянский регион Марке, где наибольшее количество больных и умерших от смертоносного недуга.
- В аэропорту Рима их лично встретил итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.
- Врачей направили в различные итальянские больницы. Там не хватало персонала, потому что многие из итальянских медиков заразились коронавирусом.
- Сначала они должны были пробыть в Италии 14 дней, однако впоследствии срок немного продлили.