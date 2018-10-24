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      "Це проблема": у НАТО жорстко відреагували на дії Росії в Азовському морі

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      У НАТО занепокоєні діями Росії в Азовському морі
      У НАТО занепокоєні діями Росії в Азовському морі / Фото з відкритих джерел

      НАТО занепокоєне дестабілізуючою поведінкою Росії в Азовському морі та закликає її виконувати власні міжнародні зобов’язання, у тому числі не перешкоджати свободі судноплавства в цьому регіоні.

      Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі під час прес-конференції, передає "Радіо Свобода".

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      Дії Росії на Азовському морі – це частина її моделі поведінки, яку ми бачимо протягом тривалого часу, починаючи з незаконної анексії Криму, нового мосту і, звичайно, її дестабілізуючої активності на Донбасі. Україна повинна мати вільні морські канали сполучення, що, звичайно, важливо і для кораблів країн НАТО мають торговельні відносини з Україною. Це проблема, якою ми займаємося,
      – сказав Столтенберг.

      Дипломат також нагадав, що нещодавно обговорював ситуацію в Азовському морі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у штаб-квартирі НАТО.

      "Я висловив тоді повну нашу підтримку суверенітету та територіальній цілісності України. Для України важливо мати відкриті та вільні шляхи комунікацій в Азовському морі. Але це є також важливим для підтримання балансу, для наших кораблів і для наших відносин з Україною. Ці проблеми мають знайти відповідь. Росія має поважати власні міжнародні зобов’язання, включно зі свободою судноплавства в Азові", – наголосив генсек НАТО.

      Нагадаємо, 6 вересня на засіданні РНБО було ухвалено рішення про невідкладні заходи із захисту національних інтересів України у південних регіонах, акваторії Чорного та Азовського морів і Керченській протоці. 

      За останні місяці Росія затримала понад 150 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує військову присутність, через що погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.

      Як розгортаються події між україною і росією в азовському морі: хроніка
      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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