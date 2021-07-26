Нині суспільство обурене діями невідомого вбивці. Тіло молодого тюленя вимило на скелястий пляж біля острова Алоніссоса.
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Костіса вбили навмисне
Мертвого тюленя виявив місцевий моряк. Бірка на хвості підтвердила: тіло загиблої тварини належить Костісу – знаменитому тюленю.
Спис підводного пістолета пройшов крізь плоть молодого ссавця. Спеціаліст із захисту тварин зазначив: Костіса вбили навмисне і саме тому використовували спис великого діаметру.
Благодійна організація із захисту тварин закликала всіх, хто має інформацію, зв'язатися з поліцією. Місцева влада підтримала зооактивістів і заявила, що подаватиме на вбивцю у суд.
Тюленя-талісмана невдовзі поховають, а експерти проведуть низку досліджень, щоб з'ясувати причину смерті.
Історія порятунку Костіса
Тюленя восени 2018 року врятував рибалка з Алоніссоса під час шторму "Зорба". Йому було усього 2 тижні, коли малюка викинуло на берег. Його довелося лікувати і обережно відгодовувати.
На реабілітацію тварину забрали працівники Грецького товариства з вивчення й охорони тюленів-монахів. Тюленя назвали Костіс – на честь рибалки, який його врятував.
Костіса забрали на реабілітацію у віці 2 тижнів / Фото MOm
Згодом Костіса випустили у море біля берегів Алоніссоса. Місцеві і туристи часто помічали і впізнавали його і викладали відповідні фото і відео. В останні місяці життя тюленя його неофіційно охрестили талісманом острова.
Чим особливий цей тюлень
- Костіс – тюлень-монах, що належить до зникаючого виду тюленевих. Його можна зустріти у Хорватії, Греції, Португалії, Туреччині.
- Як зазначено у Червоному списку Міжнародного союзу охорони природи, цей вид був поширеним також в Україні та Росії, втім безслідно зник.
- У дикій природі може бути менш ніж 700 середземноморських тюленів-монахів. При тому майже половина мешкає в Греції.
- Тюлені, що перебувають під загрозою зникнення, захищені законодавством Греції.