У бразильській в'язниці спалахнули масові сутички: загинули десятки осіб

У в'язниці Бразилії спалахнула масова бійка між двома бандами, що ворогують. У результаті сутичок загинули щонайменше 52 осіб, а 16 з них були обезголовлені.

Бійка відбулась в колонії у місті Алтаміра, що у штаті Пара на півночі Бразилії, повідомляє BBC.

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На момент бунту у в'язниці утримувались 311 осіб. 16 осіб обезголовили, а ще 36 осіб загинули внаслідок підпалу колонії.

У розпал сутичок ув'язнені взяли у заручники двох працівників колонії. Згодом їх вдалося звільнити. Конфлікт тривав протягом близько 5 годин.

Що відомо про проблеми з системою виконання покарань у Бразилії?Проблеми з "перенаселенням" бразильських в'язниць доволі часте і поширене явище. Правозахисні організації неодноразово звинувачували владу у бездіяльності щодо вирішення цього питання.



Так, у місцевих тюрмах часто відбуваються конфлікти. Наприклад, у січні 2017 року внаслідок бунту у в'язниці Манауса загинули 60 осіб, а у травні цього року у колонії відбулись сутички, в результаті яких загинули 55 ув'язнених.