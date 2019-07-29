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      У бразильській в'язниці спалахнули масові сутички: загинули десятки осіб

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      Внаслідок бунту у в'язниці Бразилії загинули понад 50 осіб
      Внаслідок бунту у в'язниці Бразилії загинули понад 50 осіб / nv.ua

      У в'язниці Бразилії спалахнула масова бійка між двома бандами, що ворогують. У результаті сутичок загинули щонайменше 52 осіб, а 16 з них були обезголовлені.

      Бійка відбулась в колонії у місті Алтаміра, що у штаті Пара на півночі Бразилії, повідомляє BBC.

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      На момент бунту у в'язниці утримувались 311 осіб. 16 осіб обезголовили, а ще 36 осіб загинули внаслідок підпалу колонії. 

      У розпал сутичок ув'язнені взяли у заручники двох працівників колонії. Згодом їх вдалося звільнити. Конфлікт тривав протягом близько 5 годин.

      Що відомо про проблеми з системою виконання покарань у Бразилії?Проблеми з "перенаселенням" бразильських в'язниць доволі часте і поширене явище. Правозахисні організації неодноразово звинувачували владу у бездіяльності щодо вирішення цього питання.

      Так, у місцевих тюрмах часто відбуваються конфлікти. Наприклад, у січні 2017 року внаслідок бунту у в'язниці Манауса загинули 60 осіб, а у травні цього року у колонії відбулись сутички, в результаті яких загинули 55 ув'язнених.

      blog_ava
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      Теги: В'язниця Бразилія Жертви Вбивство
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