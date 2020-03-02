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      У будинку, де вбили ексголову "Інтера" Старицького, зірвався слідчий експеримент: деталі

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      Сергія Старицького вбили у будинку Леоніда Кожари / Колаж 24 каналу

      Гендиректора Atlantic Group та ексголову правління "Інтера" Сергія Старицького вбили у п'ятницю, 21 лютого. Слідчий експеримент правоохоронці мали провести 2 березня, однак він зірвався у зв'язку з відсутністю господарів у будинку, де відбулося вбивство.

      Господар будинку – Леонід Кожара – як заявила його дружина, потрапив до лікарні.

      Важливо: У будинку ексглави МЗС Кожари вбили ексголову "Інтера" Старицького: нові дані від поліції

      Він лежить в клініці "Феофанія", адже в нього, за словами дружини, стався гіпертонічний криз. Вона наразі поруч із ним.

      Полковник міліції у відставці, експерт з діяльності правоохоронних органів Валерій Кур розповів у коментарі 24 каналу в програмі "Після всього", що зрив експерименту міг відбутися із відома правоохоронних органів.

      Передовсім, я думаю, що це обов'язково відбулося з подачі правоохоронних органів. Чому? Жодна дія чи протидія не робиться – особливо у такій ситуації – без поради своїх інсайдерів. Я знаю, що там є професіонали і серед експертів, і серед оперативників. Чому тільки зараз мав бути слідчий експеримент? Чому тільки зараз вживають заходів? Це ж було аж 21 лютого,
      – наголосив Валерій Кур.

      "Тому я бачу в цьому гру правоохоронних органів зокрема. Судячи з усього, йдуть певні розмови, "базари" – їхньою мовою. Від суспільства намагаються чимшвидше позбавитися. Мовляв, час, все вляжеться, з'являться нові злочини – і тоді все затихне – "трішки полежи" (в лікарні – 24 канал), а потім все буде добре", – пояснив, що могло спричинити зрив експерименту, експерт з діяльності правоохоронних органів.

      Що відомо про вбивство Старицького

      21 лютого в будинку колишнього міністра закордонних справ часів Януковича Леоніда Кожари пролунав постріл. Від пострілу загинув приятель Кожари – колишній керівник телеканалу "Інтер" Сергій Старицький.  

      кожара
      Леонід Кожара / фото з Wikipedia

      В будинку, згідно з інформацією поліції, перебували троє людей: ексміністр Кожара, його дружина і Старицький. За словами подружжя Кожар, покійний взяв пістолет господаря будинку і сам застрелився. Натомість, родичі загиблого твердять, що ніяких суїцидальних думок у нього не було. А експертиза показала, начебто постріл в Старицького був зроблений з відстані кількох метрів. Що вже виключає самогубство. Поліція перекваліфіковує справу на вбивство.

      Однак протягом 10 днів підозри у вбивстві досі так нікому і не оголошено. 

      До теми: Загадкова смерть Сергія Старицького: у Києві прощаються з екскерівником "Інтера" – фото

      В ефірі 24 каналу журналіст і блогер Денис Казанський зазначив, що напряму спілкувався зі своїми джерелами у правоохоронних органах і вони розповіли, як це було, коли приїхали до будинку.

      "Сам пан Кожара був у цілком п'яному стані. Він не міг нормально, адекватно розмовляти. Цю версію, що нібито сталося самогубство, висунула дружина Кожари. Таким чином майже одразу стало зрозуміло – ніякого суїциду не було. Але при цьому тіло Старицького знайшли зі вкладеним у руці пістолетом, з якого він був застрелений. Тобто стає зрозуміло, що його не тільки вбили, а ще й намагалися сфальсифікувати, інсценувати самогубство", – розповів журналіст 24 каналу.

      керівники інтеру
      Керівники "Інтеру" в різні роки / Інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
      Автор: Катерина Козачинська, Дмитро Гнап
      Теги: Вбивство Смерть Сергія Старицького Новини України ЗМІ Медіа Поліція
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