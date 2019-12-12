У Фонді соцстрахування немає грошей, тому що їх роками крали, – експерт

Служба безпеки України розкрила махінації з видачею підроблених медичних довідок у Львівській області, через які Фонд соціального страхування втратив понад мільйон гривень.

Коментуючи цю подію на своїй сторінці в Facebook, політичний експерт Кирило Сазонов зазначив, що через крадіжки та корупційні схеми, Фонд вже багато років втрачає мільйони гривень і постійно відчуває дефіцит коштів.

"Розумників, які видавали липові діагнози, за які призначають соцвиплати, накрила СБУ. Але скільки ще таких схем працює в Україні? Готовий посперечатися, що в кожній області знайдуться "лавочки", що надають подібні послуги", – вважає експерт.

Він також зазначив, що при такому обсязі корупції і злодійства, який існує у сфері соцвиплат, неможливо повністю забезпечити потреби дійсно тих, що потребують.

"Природно, що забезпечити всіх бажаючих з "липовими профзахворюваннями" у Фонду Соціального страхування просто не вистачить коштів, який бюджет би йому не виділили. Ось він і існує в перманентному дефіциті. Новій владі необхідно вживати жорстких заходів, щоб зупинити цю порочну практику", – підкреслив Кирило Сазонов.

Відзначимо, що раніше інформаційне агентство "Українські національні новини" повідомило, що у Львівській області СБУ розкрила масштабну махінацію з соцвиплатами на профзахворювання. Група чиновників, використовуючи своє становище, налагодили видачу медичних довідок з підробленими діагнозами, за якими держава зобов'язується призначати постраждалим соціальні виплати. В результаті цієї махінації Фонд соціального страхування втратив більше одного мільйона гривень.