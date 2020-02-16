У Франції затримали російського художника, що злив секс-відео екскандидата у мери Парижа

У Франції поліція затримала скандального російського художника Петра Павленського. Раніше він сам зізнався у вторгненні у приватне життя екскандидата у мери Парижа від партії президента Франції Еммануеля Макрона "Вперед, Республіко!" Бенджамена Гриво.

Втім поки що правоохоронці його звинувачують в участі у зройній бійці у новорічну ніч, інформує видання BFM TV.

Більше деталей: Російський художник оприлюднив інтимні відео кандидата в мери Парижа

Саме у цій справі поки допитують скандального Павленського. Втім після подання скарги з боку Бенджамена Гриво через вторгнення у приватне життя художника можуть звинуватити і за цією статтею.

Крім того, у суботу, 15 лютого, заарештували спільника Павленського, який також причетний до публікації секс-відео екскандидата у мери Парижа.

Публікація секс-відео за участю Гриво: коротко

Бенджамін Гриво зняв свою кандидатуру з участі у виборах мера Парижа саме після того, як у мережі опублікували інтимні листування та відео політика. Ексмер одружений і виступає за збереження сімейних цінностей, але опубліковані матеріали ніяк не пов'язані з його дружиною.

Згодом російський художник Петро Павленський сам заявив, що це саме він опублікував скандальне відео. Мовляв, йому його передала жінка, яка була у відносинах з Гриво.

Що відомо про скандального художника Павленського?Петро Павленський виїхав з Росії, після того, як акторка Анастасія Слоніна звинуватила його в сексуальних домаганнях і побитті її друга. Павленський назвав звинувачення політично мотивованими. У 2017 році він отримав політичний притулок у Франції.



У Росії Павленський був фігурантом двох кримінальних справ – про вандалізм за акцію "Свобода" і про пошкодження об'єкта культурної спадщини за акцію "Загроза".



Павленський підпалив будівлю Банку Франції у жовтні 2017 року. Художник 11 місяців провів у в’язниці. У січні 2019 року суд визнав його винним у підпалі і призначив умовне покарання.