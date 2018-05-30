У Хмельницькому чиновник врізався у лісовоз: загинули двоє людей

В аварії учасником якої став місцевий посадовець, а саме очільник міського департаменту освіти Роман Миколаїв, загинуло двоє людей. Ще чотирьох у важкому стані доправили до лікарні.

В машині їхали семеро людей, четверо дорослих та троє дітей. Загинули чоловік та молода жінка. Дівчат 8, 9 та 11 років, госпіталізували з серйозними травмами. Двоє з них зараз у реанімації. За життя ще однієї дитини й досі борються медики.

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Загибла 31 річна жінка – Наталія Докторук керувала одним з місцевих садків. Минулого тижня вона заручилась із Романом Миколаївом. У червні пара планувала весілля. Щодо автівки, у якій їхала компанія, вона виявилась службовою.

У мерії думають про звільнення начальник департаменту освіти. Зараз чоловік у СІЗО. Стаття за якою відкрили кримінальне провадження передбачає до 10 років позбавлення волі.