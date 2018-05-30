В Хмельницком чиновник врезался в лесовоз: погибли двое людей

В аварии, участником которой стал местный чиновник, а именно глава городского департамента образования Роман Николаев, погибли двое людей. Еще четверых в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В машине ехали семеро человек – четверо взрослых и трое детей. Погибли мужчина и молодая женщина. Девочек 8, 9 и 11 лет, госпитализировали с серьезными травмами. Двое из них сейчас в реанимации. За жизнь еще одного ребенка до сих пор борются медики.

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Погибшая 31 летняя женщина – Наталья Докторук – руководила одним из местных садов. На прошлой неделе она обручилась с Романом Миколаевом. В июне пара планировала свадьбу. Что касается машины, в которой ехала компания, она оказалась служебной.

В мэрии думают об увольнении начальника департамента образования. Сейчас мужчина находится в СИЗО. Статья, по которой открыли уголовное производство, предусматривает до 10 лет лишения свободы.