У Хмельницькому чоловік хотів вчинити самогубство: "діагностував" у себе коронавірус – відео

Патрульні Хмельницького запобігли спробі самогубства 39-річного чоловіка. Він "діагностував" у себе коронавірус, тому вирішив вкоротити собі віку. Наразі чоловіка госпіталізували.

Повідомлення про спробу самогубства правоохоронці отримали від сестри чоловіка, що вирішив звести рахунки з життям. Про це повідомили у фейсбуці Патрульної поліції Хмельниччини.

Читайте також У Хмельницькому одужали двоє медиків, у яких був нетиповий прояв COVID-19

На місці події інспектори виявили 39-річного чоловіка з численними порізами рук та ніг. Він також відкрив газ у квартирі.

Рішення закінчити життя самогубством чоловік прийняв напідпитку. До відчайдушного кроку вдався, бо сам "діагностував" у себе коронавірус. Висновок зробив на основі симптомів – задишки та депресивного стану.

Патрульні заспокоїли чоловіка, спілкуючись та вислуховуючи. Згодом його госпіталізували медики.

Правоохоронці запобігли спробі самогубства у Хмельницькому: дивіться відео



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу