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      У Хмельницькому чоловік хотів вчинити самогубство: "діагностував" у себе коронавірус – відео

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      У Хмельницькому чоловік хотів вчинити самогубство: діагностував у себе коронавірус
      У Хмельницькому чоловік хотів вчинити самогубство: діагностував у себе коронавірус / Скриншот з відео

      Патрульні Хмельницького запобігли спробі самогубства 39-річного чоловіка. Він "діагностував" у себе коронавірус, тому вирішив вкоротити собі віку. Наразі чоловіка госпіталізували.

      Повідомлення про спробу самогубства правоохоронці отримали від сестри чоловіка, що вирішив звести рахунки з життям. Про це повідомили у фейсбуці Патрульної поліції Хмельниччини.

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      На місці події інспектори виявили 39-річного чоловіка з численними порізами рук та ніг. Він також відкрив газ у квартирі.

      Рішення закінчити життя самогубством чоловік прийняв напідпитку. До відчайдушного кроку вдався, бо сам "діагностував" у себе коронавірус. Висновок зробив на основі симптомів – задишки та депресивного стану.

      Патрульні заспокоїли чоловіка, спілкуючись та вислуховуючи. Згодом його госпіталізували медики.

      Правоохоронці запобігли спробі самогубства у Хмельницькому: дивіться відео

      симптоми коронавірусу
      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Поліція Новини Хмельницького Самогубство
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