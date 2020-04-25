В Хмельницком мужчина хотел совершить самоубийство: "диагностировал" у себя коронавирус – видео
Патрульные Хмельницкого предотвратили попытку самоубийства 39-летнего мужчины. Он "диагностировал" у себя коронавирус, поэтому решил покончить с собой. Сейчас мужчину госпитализировали.
Повідомлення про спробу самогубства правоохоронці отримали від сестри чоловіка, що вирішив звести рахунки з життям. Про це повідомили у фейсбуці Патрульної поліції Хмельниччини.
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На місці події інспектори виявили 39-річного чоловіка з численними порізами рук та ніг. Він також відкрив газ у квартирі.
Рішення закінчити життя самогубством чоловік прийняв напідпитку. До відчайдушного кроку вдався, бо сам "діагностував" у себе коронавірус. Висновок зробив на основі симптомів – задишки та депресивного стану.
Патрульні заспокоїли чоловіка, спілкуючись та вислуховуючи. Згодом його госпіталізували медики.
Правоохоронці запобігли спробі самогубства у Хмельницькому: дивіться відео