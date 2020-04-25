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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Хмельницком мужчина хотел совершить самоубийство: "диагностировал" у себя коронавирус – видео

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      У Хмельницькому чоловік хотів вчинити самогубство: діагностував у себе коронавірус
      У Хмельницькому чоловік хотів вчинити самогубство: діагностував у себе коронавірус / Скриншот з відео

      Патрульные Хмельницкого предотвратили попытку самоубийства 39-летнего мужчины. Он "диагностировал" у себя коронавирус, поэтому решил покончить с собой. Сейчас мужчину госпитализировали.

      Повідомлення про спробу самогубства правоохоронці отримали від сестри чоловіка, що вирішив звести рахунки з життям. Про це повідомили у фейсбуці Патрульної поліції Хмельниччини.

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      На місці події інспектори виявили 39-річного чоловіка з численними порізами рук та ніг. Він також відкрив газ у квартирі.

      Рішення закінчити життя самогубством чоловік прийняв напідпитку. До відчайдушного кроку вдався, бо сам "діагностував" у себе коронавірус. Висновок зробив на основі симптомів – задишки та депресивного стану.

      Патрульні заспокоїли чоловіка, спілкуючись та вислуховуючи. Згодом його госпіталізували медики.

      Правоохоронці запобігли спробі самогубства у Хмельницькому: дивіться відео

      симптоми коронавірусу
      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Северин Трач
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Полиция Новости Хмельницкого
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