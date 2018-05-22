У Китаї плануюють скасувати заборону на кількість дітей в сім'ї

Обмеження "одна родина – одна дитина" можуть повністю скасувати через низку причин.

Про це повідомив сайт "Bloomberg".

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Уряд Китаю пообіцяв прийняти відповідне рішення до кінця 2018 року. Там зазначили, що таким чином країна боротиметься з проблемою старіння населення, а також – з критикою з боку міжнародних урядів.

Зняття обмежень народжуваності не обов'язково призведе до дитячого буму, тому, ймовірно, це спекулятивна торгівля, яка триватиме недовго,

– сказав стратег з Shanghai China-based Central China Securities Co Чжан Ган.

Нагадаємо, що політика ліміту народжуваності "одна родина – одна дитина" була введена в КНР ще 1979 року, коли держава опинилася перед загрозою так званого демографічного вибуху. А пізніше подружжю дозволили мати в родинах двох дітей – цей закон набув чинності з січня 2016 року.