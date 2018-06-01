У Китаї скасують обмеження на народжуваність

У Китаї планують зняти всі обмеження щодо народжуваності. Державна рада КНР замовила дослідження щодо можливих наслідків такого рішення, і якщо висновки будуть позитивними, сім'ям дозволять мати будь-яку кількість дітей.

Таким чином, програма "одна сім'я – одна дитина", що діє у Піднебесній, може бути призупинена, цитує інформацію Bloomberg у статті для 24 каналу Наталії Лебідь.

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Нагадаємо, що в КНР намагалися забороняти сім'ям мати багато дітей кілька разів, але ефективною стала лише кампанія "Одна сім'я – одна дитина", проголошена в 1979 році одночасно з початком реформ Ден Сяопіна. В результаті середня кількість дітей, яких протягом життя народжувала жінка, скоротилася з 5,8 до 1,8. Домогтися такого результату вдалося лише завдяки впровадженню дуже жорстких заходів з боку влади.

За даними китайської статистики, державна політика не дозволила народитися приблизно 400 мільйонам осіб. Щоправда, завдяки зниженню смертності в Китаї й досі спостерігається природний приріст населення на рівні 0,6% на рік. Станом на 2017 рік населення КНР становило 1,380 млрд осіб, що на 40 млн більше ніж за результатами перепису 2010 року.

Та віднедавна владу Китаю почало турбувати переважання населення похилого віку. Минулого року Держрада КНР опублікувала прогноз, згідно із яким до 2030 року люди старше 60 років можуть скласти 30% населення (проти 13% в 2010-му).

Інший негативний наслідок політики "одна сім'я – одна дитина" полягає у домінуванні чоловічого населення. Багато сімей зважилися на переривання вагітності, коли дізнавалися, що повинна народитися дівчинка. В результаті китайських чоловіків молодого віку на 30 мільйонів більше ніж жінок.

Починаючи від 2016 року, в Китаї почала відбуватися певна лібералізація. В силу вступив закон, згідно із яким будь-яка сім'я має право завести двох дітей. За допомогою такого заходу влада розраховує на додаткові 3 мільйонів народжень щорічно.

Детальніше читайте у публікації: Китайцям ніде жити, або Чи стане Москва столицею Піднебесної?