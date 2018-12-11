12:20
11 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Особистий прибиральник Кадирова. Нелітаюче таксі
      Вєсті Кремля
      22:23, 10 грудня
      Вєсті.UA. Радикальний експерт з боксу. Прольот Савченко
      Вєсті.UA
      19:53, 10 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      У Києві під посольством ЄС люди вийшли на мітинг з вимогою звільнити в'язнів Кремля

      60 Читать новость на русском
      У Києві під посольством ЄС люди вийшли на мітинг з вимогою звільнити в'язнів Кремля
      У Києві під посольством ЄС люди вийшли на мітинг з вимогою звільнити в'язнів Кремля / hromadske.ua

      У Києві під посольством Європейського Союзу близько 25 людей вийшли на акцію підтримки українських в’язнів, яких утримують у тюрмах Росії.

      Про це повідомляє Громадське.

      Читайте також: Олег Сенцов відновлюється після голодування: відомо про стан українського політв'язня

      На плакатах мітингувальників — фото заручників та в'язнів, а також цитати із декларації прав людини.

      мітинг київ
      Під посольством Євросоюзу в Києві вийшли з вимогою звільнити в'язнів Кремля//Фото: Громадське

      Насамперед, ми вийшли підтримати Олега Сенцова. І ця акція в межах акції #SaveOlegSentsov. Але також ми підтримуємо і полонених українських моряків, і тих, хто хто сидить у тюрмах Донбасу,
      — сказала правозахисниця Леся Матвійчук.

      Учасники акції висунули вимоги: звільнення заручників та в'язнів, звернення до країн-партнерів для ухвалення "акту Магнітського", який би дозволив притягати до відповідальності порушників прав людини в анексованому Криму.

      Більше того, акція приурочена до засідання Європарламенту 12 грудня, на якому Олег Сенцов мав би отримати премію Сахарова за свободу думки.

      Нагадаємо, що російська сторона знову зірвала пропозицію щодо звільнення заручників та політв'язнів, заплановане на 27 грудня 2018 року.

      За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Олег Сенцов Новини Києва Україна – Росія Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чемпіонська хода "Шахтаря", неоднозначне "Динамо", диво-"Олександрія": підсумки топ-6 команд УПЛ
      сьогодні , 10:05 Чемпіонська хода "Шахтаря", неоднозначне "Динамо", диво-"Олександрія": підсумки топ-6 команд УПЛ
      Ігор Саджениця 276
      Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
      сьогодні , 10:00 Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
      Юлія Михайлова 2008
      Масштабна війна проти України: росіяни планують задіяти "ополченців"
      сьогодні , 08:40 Масштабна війна проти України: росіяни планують задіяти "ополченців"
      Олексій Чибісов 5128
      "Війна війною, а обід – за розкладом": про український бізнес на службі у агресора
      10 грудня , 23:00 "Війна війною, а обід – за розкладом": про український бізнес на службі у агресора
      Тетяна Мартинюк 1629
      "Невидимий батальйон": рік видимості
      10 грудня , 22:00 "Невидимий батальйон": рік видимості
      Соломія Соломка 1342
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Які наслідки для Європи матиме агресія Кремля в Україні: гучні застереження з боку Порошенка
      2 грудня , 15:48
      5 хітів Imagine Dragons, які треба послухати перед концертом в Києві
       31 серпня , 10:45
      Селезньов став найкращим гравцем матчу за Суперкубок Туреччини
       6 серпня , 08:24
      Головні новини футболу 14 вересня: Борусія Д і ПСЖ впевнено перемогли, Арсенал-Київ залишився на дні УПЛ
       15 вересня , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук