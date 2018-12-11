У Києві під посольством ЄС люди вийшли на мітинг з вимогою звільнити в'язнів Кремля

У Києві під посольством Європейського Союзу близько 25 людей вийшли на акцію підтримки українських в’язнів, яких утримують у тюрмах Росії.

Про це повідомляє Громадське.

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На плакатах мітингувальників — фото заручників та в'язнів, а також цитати із декларації прав людини.



Під посольством Євросоюзу в Києві вийшли з вимогою звільнити в'язнів Кремля//Фото: Громадське

Насамперед, ми вийшли підтримати Олега Сенцова. І ця акція в межах акції #SaveOlegSentsov. Але також ми підтримуємо і полонених українських моряків, і тих, хто хто сидить у тюрмах Донбасу,

— сказала правозахисниця Леся Матвійчук.

Учасники акції висунули вимоги: звільнення заручників та в'язнів, звернення до країн-партнерів для ухвалення "акту Магнітського", який би дозволив притягати до відповідальності порушників прав людини в анексованому Криму.

Більше того, акція приурочена до засідання Європарламенту 12 грудня, на якому Олег Сенцов мав би отримати премію Сахарова за свободу думки.

Нагадаємо, що російська сторона знову зірвала пропозицію щодо звільнення заручників та політв'язнів, заплановане на 27 грудня 2018 року.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.