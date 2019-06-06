У Нідерландах 17-річна жертва зґвалтування покінчила з життям через депресію

Дівчинка впала в глибоку депресію після того, як, починаючи з 11-річного віку, тричі ставала жертвою насилля.

Про намір піти з життя Ноа Потховен повідомила напередодні на своїй Instagram-сторінці.

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"Я довго думала, чи варто мені про це розповідати, та все одно вирішила це зробити. Можливо, для деяких це стало несподіванкою, враховуючи мої пости про госпіталізацію, але це мій давній план. Відразу перейду до справи: максимум через 10 днів я помру", – написала дівчина.



Зараз сторінка дівчини у Instargam є видаленою

У своєму дописі Ноа наголосила, що її страждання є нестерпними, вона "не живе, а виживає", тож дівчина прийняла рішення припинити їсти та пити.

В будинку дівчини встановили лікарняне ліжко. Батьки та медики погодилися не вдаватися до примусового годування. Ймовірно, що дівчину забезпечували знеболюючими, щоб полегшити її біль.

Що відомо про насилля щодо Ноа

Дівчинка піддавалася сексуальним домаганням у віці 11 років, а в 14 була зґвалтована двома чоловіками. Тривалий час вона це приховувала навіть від рідних.

У Ноа діагностували посттравматичний стресовий розлад, депресію та анорексію. Перебуваючи у цьому стані, вона написала автобіографічну книгу, аби допомогти підліткам, які опинилися в схожій ситуації.



Ноа зі своєю книгою "Перемагати або навчатися"

За словами батьків Ноа, вони дізналися про те, що відбувається з дочкою лише тоді, коли натрапили під час прибирання на її прощальні листи друзям й родичам. Декілька разів дівчину намагалися лікувати, іноді – примусово.

Чутки щодо евтаназії

Чимало ЗМІ поширили інформацію про те, що Ноа отримала юридичний дозвіл на евтаназію.

Що таке евтаназія? Це практика припинення (або скорочення) лікарем життя людини, яка страждає невиліковним захворюванням, відчуває нестерпні страждання, на задоволення прохання хворого в безболісній або мінімально болісній формі з метою припинення страждань.

Спочатку керівництво медичної установи відмовляло коментувати цей випадок, посилаючись на конфіденційність. Проте 5 червня на сайті клініки Levenseindekliniek таки з'явилося повідомлення щодо смерті дівчини.

Щоб покласти край неправильним чуткам про смерть Ноа Потховен, ми посилаємося на заяву, зроблену її друзями. Вона не померла від евтаназії. Щоб зупинити страждання, вона перестала їсти й пити,

– йдеться у ньому.

Таку ж інформацію оприлюднили й у одному з Instagram-акаунтів, який напередодні повідомляв про евтаназію дівчинки.

"Не розуміємо, чому так багато медіа поширювали неправду. Хочемо виправити нашу помилку щодо дезінформації. Вибачте", – зазначили адміністратори сторінки.

Зазначимо, що згідно з законами Голландії, евтаназія дозволена дітям з 12 років, якщо лікар визнає їхні страждання несумісними з життям. Лише у 2017 році у такий спосіб пішли з життя 6,5 тисячі осіб.