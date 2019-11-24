У Німеччині 900 чоловікам зроблять ДНК-тест, щоб розкрити давнє вбивство дитини

Німецька поліція запросила 900 чоловіків прийти на ДНК-тест, який допоможе розкрити вбивство 11-річної дівчинки. Моторошний інцидент трапився ще 23 року тому у місті Гревенбройх.

У поліції наголосили, що усі 900 чоловіків не є підозрюваними, пише AP. На момент вбивства дівчинки їм було від 14 до 70 років.

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Що відомо про вбивство 11-річної дівчинки в Німеччині?

Дівчина Клаудія Руф була викрадена, згвалтована і задушена анонімним вбивцею в 1996 році. Справа ще тоді приголомшила країну і викликала великий резонанс.

Від того часу правоохоронці розслідують справу. Сліди ДНК злочинця були виявлені на тілі дівчини і поліція сподівається, що масове тестування приведе їх до вбивці.

Хоча навряд чи справжній вбивця погодиться пройти тест. Слідчі сподіваються, що приїхати на тестування може родич злочинця і завдяки цьому вдасться вийти на вбивцю.

Що слідчі вже встановили раніше?

Слідчі в 2010 році вже безуспішно перевірили близько 350 чоловічих ДНК в цьому районі. Але сьогодні вони кажуть, що зуміли знайти нові дані, які можуть допомогти їм виявити вбивцю, протестувавши 900 осіб.

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