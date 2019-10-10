Американські прокурори звинувачують 9-річну дитину у масовому вбивстві

Ще у квітні 2019 року в американському штаті Іллінойс 5 людей згоріли живцем у трейлері. Через пів року розслідування в американській прокуратурі дійшли до висновку, що пожежа була влаштована навмисне, а звинуватили у цьому 9-річну дитину.

Прокурор штату Ґреґ Мінгер підкреслив, що жодних інших подробиць щодо підозрюваного не може бути розкрито, але слідством точно встановлено, що пожежа була зумисною, повідомляє видання Sky News.

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Внаслідок пожежі 6 квітня загинули п'ятеро осіб, серед яких троє дітей – однорічна та двоє дворічних. Пожежа трапилася у парку для трейлерів. Прокурор також зазначив, що звинувачення дитини у цьому злочинні було дуже складним рішенням.

Це звинувачення дуже молодої людини в одному з найважчих злочинів. Однак, я думаю, це потрібно закінчити негайно,

– заявив прокурор Мінгер.

За кваліфікацією Федерального бюро розслідувань, вбивство можна трактувати як масове, позаяк загинуло більше ніж троє людей. Втім звинувачення за цією кваліфікацією вимагає доведення, що винуватець заздалегідь планував масове убивство. Відтак адвокати певні, що такі звинувачення буде важко довести.

Що ще відомо про неповнолітніх убивць у США?Найперше, згідно з американським законодавством, повноліття людини настає після 21 року. За даними Департаменту юстиції США, близько третини заарештованих за вбивство є неповнолітніми.



При цьому середній вік затриманих на час арешту становить всього 27 років.