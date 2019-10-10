Американские прокуроры обвиняют 9-летнего ребенка в массовом убийстве

Еще в апреле 2019 году в американском штате Иллинойс 5 человек сгорели заживо в трейлере. Через полгода расследования в американской прокуратуре пришли к выводу, что пожар был устроен специально, а обвинили в этом 9-летнего ребенка.

Прокурор штата Грег Мингер подчеркнул, что никаких других подробностей в отношении подозреваемого не может быть раскрыто, но следствием точно установлено, что пожар был умышленным, сообщает издание Sky News .

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Вследствие пожара 6 апреля погибли пять человек, среди которых трое детей – однолетний ребенок и двое двухлетних. Пожар случился в парке для трейлеров. Прокурор также отметил, что обвинения ребенка в этом преступные было очень сложным решением.

Это обвинение очень молодого человека в одном из самых тяжелых преступлений. Однако, я думаю, это нужно закончить немедленно,

– заявил прокурор Мингер.

По квалификации Федерального бюро расследований, убийство можно трактовать как массовое, так как погибло более троих человек. Впрочем обвинение по этой квалификации требует доказательства, что виновник заранее планировал массовое убийство. Поэтому адвокаты уверены, что такие обвинения будет трудно доказать.