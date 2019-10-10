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      Американские прокуроры обвиняют 9-летнего ребенка в массовом убийстве

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      В США 9-летнего ребенка обвинили в массовом убийстве
      В США 9-летнего ребенка обвинили в массовом убийстве / sociable.co

      Еще в апреле 2019 году в американском штате Иллинойс 5 человек сгорели заживо в трейлере. Через полгода расследования в американской прокуратуре пришли к выводу, что пожар был устроен специально, а обвинили в этом 9-летнего ребенка.

      Прокурор штата Грег Мингер подчеркнул, что никаких других подробностей в отношении подозреваемого не может быть раскрыто, но следствием точно установлено, что пожар был умышленным, сообщает издание Sky News.

      К слову: В колодце нашли зарезанными мать и ее 8-летнюю дочь

      Вследствие пожара 6 апреля погибли пять человек, среди которых трое детей  однолетний ребенок и двое двухлетних. Пожар случился в парке для трейлеров. Прокурор также отметил, что обвинения ребенка в этом преступные было очень сложным решением.

      Это обвинение очень молодого человека в одном из самых тяжелых преступлений. Однако, я думаю, это нужно закончить немедленно,
       заявил прокурор Мингер.

      По квалификации Федерального бюро расследований, убийство можно трактовать как массовое, так как погибло более троих человек. Впрочем обвинение по этой квалификации требует доказательства, что виновник заранее планировал массовое убийство. Поэтому адвокаты уверены, что такие обвинения будет трудно доказать. 

      Что еще известно о несовершеннолетних убийц в США? Согласно американскому законодательству, совершеннолетия человека наступает после 21 года. По данным Департамента юстиции США, около трети арестованных за убийство являются несовершеннолетними.

      При этом средний возраст задержанных на время ареста составляет всего 27 лет.

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Криминальные новости Дети и несовершеннолетние Убийство Новости США
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