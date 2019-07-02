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      У Париж заборонили в'їжджати на старих дизельних авто

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      Водії, які порушуватимуть заборону, штрафуватимуть
      Водії, які порушуватимуть заборону, штрафуватимуть / katsale.ru

      Влада Парижа заборонила в'їзд у місто старих дизельних автівок. Під "санкціями" опинились 2,7 мільйона транспортних засобів, зареєстрованих в Парижі та його передмістях.

      Що таке "старі дизельні автівки" у розумінні паризької влади? Це дизельні легкові автомобілі та вантажівки, випущені до 1 січня 2006 року. Але не ними єдиними. Заборона також стосується мотоциклів і триколісних транспортних засобів, випущених до 30 червня 2004 року, передає "Європейська правда". 

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      Тобто їм тепер взагалі не можна в'їжджати у місто? Можна, але в дуже обмежені години – вночі і на вихідних. В'їзд в Париж дизельним автівкам не дозволений з 8:00 до 20:00 з понеділка по п'ятницю. Заборона набула чинності 1 липня 2019 року. Разом з тим, автівки, як і раніше, можуть пересуватись у передмісті без обмежень. Принаймні, найближчим часом. 

      А якщо приїхати до Парижа на дизельній автівці у заборонений час? Водіям-порушникам загрожуватиме штраф від 68 євро до 375 євро. На ділянках дороги, де немає полісменів, використовуватимуть силу камер спостереження – записуватимуть реєстраційні номери, перевірятимуть вік транспортних засобів і відправлятимуть штрафи. А до 2021 року планують ввести нову систему, яка буде автоматично зчитувати реєстраційні знаки і штрафувати.

      Чи була справді необхідність створювати людям такі незручності? Була. І нагальна. У Парижі рівень забруднення повітря вищий, ніж в будь-якій іншій столиці Євросоюзу. Згідно з результатами дослідження Французького національного інституту охорони здоров'я, у місті щороку помирають 2,5 тисячі людей через забруднення повітря твердими частинками, а у передмісті жертвами стають 4 тисячі людей. 

      У світі одна за одною країни оголошують, що невдовзі заборонять автівки із двигунами внутрішнього згоряння. Першими можуть стати Норвегія та Нідерланди, які планують впровадити заборону до 2025 року. Серед країн-новаторів – також Данія, Швеція, Німеччина, Індія, Китай, Ірландія, Ізраїль, Великобританія. Франція хоче відмовитись від двигунів внутрішнього згоряння до 2040 року.

      blog_ava
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      Теги: Екологія Новини Франції Авто
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