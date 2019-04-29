У Путіна відреагували на заяву Зеленського про російські паспорти в Україні

Кремль взяв до уваги заяву лідера виборів президента України Володимира Зеленського щодо паспортів Росії для всіх українців. Він закликав не розмовляти із Україною мовою загроз.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що усе сказане вони зафіксували, пише ТАСС.

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Володимир Путін заявив, що Росія думає над наданням свого громадянства за спрощеною процедурою не лише жителям окупованого Донбасу, а й усім українцям. Таке рішення Путін називає «не спонтанним, а добре прорахованим".

Лідер президентських виборів Володимир Зеленський відповів очільнику на його наміри та закликав не витрачати даремно час. Він також наголосив, що українці не захочуть стати «новою нафтою", на яку влада Росії намагається перетворити власний народ.

Цього разу у Кремлі не поспішають із заявами у відповідь.

Дійсно, йде обмін заявами. Ми все ретельно фіксуємо, беремо до уваги,

– сказав Пєсков.

Деякі свої наміри Путін вже почав втілювати. Так, 24 квітня підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. При цьому очільник Кремля заявив, що видача паспортів мешканцям Донбасу – це лише "питання гуманітарного характеру". Міжнародна спільнота відреагувала миттєво – 25 квітня Рада Безпеки ООН провела термінове засідання щодо цього питання.

Що передбачає скандальний указ Путіна?Заяву на видачу громадянства Росії від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців. Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти Росії без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років. Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР". Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.