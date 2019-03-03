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      У Росії арештували поплічника бойовика Захарченка, який вижив після вибуху

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      У Росії арештували Олександра Тимофеєва "Ташкента"
      У Росії арештували Олександра Тимофеєва "Ташкента" / Фото з відкритих джерел

      У Ростові-на-Дону арештували "екс-міністра" доходів і зборів окупованої Донеччини Олександра Тимофеєва (позивний "Ташкент"). Цей проросійський бойовик вижив після вибуху в Донецьку, внаслідок якого в серпні 2018 року загинув ватажок окупантів Олександр Захарченко.

      Арештованого Тимофеєва перевезли до Москви для проведення слідчих дій, повідомляє ростовське видання DonDay.

      Читайте також: "Ташкент" і екс-радник Захарченка Казаков "засвітилися" на фото з Росії

      "Ташкент" протягом кількох місяців жив у Ростові-на-Дону. До Росії він втік приблизно у серпні-вересні 2018 року. Такий крок окупант пояснював заходами власної безпеки. Разом із Тимофеєвим з окупованого Донбасу також виїхав колишній радник Захарченка Олександр Казаков.

      Це сталося після того, як 31 серпня 2018 року у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух. Внаслідок вибуху загинув Захарченко, а Тимофеєв тоді зазнав поранення.

      Після смерті Захарченка "Ташкента" звільнили з усіх посад. Саме через втрату своїх привілеїв він і переїхав до Росії, повідомляє видання.

      Що відомо про Олександра Тимофеєва? 12 листопада 2014 року очолив так зване "міністерство доходів і зборів "ДНР". Його пов'язують з контрабандними поставками до Росії контрафактної продукції. Також Тимофеєв брав участь у рейдерських захопленнях підприємств і підпорядкував собі весь оборот вугілля окупованої Донеччини. Тимофеєв був близьким соратником Захарченка, щоправда ЗМІ писали, що незадовго до загибелі ватажка окупантів між ними виник конфлікт. Статок "Ташкента" оцінюється у 17 мільйонів доларів.

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      Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Новини Донецька Арешт Вбивство Захарченка
      Джерело: 24 Канал
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