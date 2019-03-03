В России арестовали соратника боевика Захарченко, который выжил после взрыва

В Ростове-на-Дону арестовали "экс-министра" доходов и сборов оккупированной Донетчины Александра Тимофеева (позывной "Ташкент"). Этот пророссийский боевик выжил после взрыва в Донецке, в результате которого в августе 2018 года погиб предводитель оккупантов Александр Захарченко.

Арестованного Тимофеева перевезли в Москву для проведения следственных действий, сообщает ростовское издание DonDay.

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"Ташкент" в течение нескольких месяцев жил в Ростове-на-Дону. В Россию он бежал примерно в августе-сентябре 2018 года. Такой шаг оккупант объяснял мерами собственной безопасности. Вместе с Тимофеевым из оккупированного Донбасса также выехал бывший советник Захарченко Александр Казаков.

Это произошло после того, как 31 августа 2018 года в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв. В результате взрыва погиб Захарченко, а Тимофеев тогда получил ранение.

После смерти Захарченко "Ташкента" освободили со всех постов. Именно из-за потери своих привилегий он и переехал в Россию, сообщает издание.

Что известно об Александре Тимофеева?12 ноября 2014 года возглавил так называемое "министерство доходов и сборов "ДНР". Его связывают с контрабандными поставками в Россию контрафактной продукции. Также Тимофеев участвовал в рейдерских захватах предприятий и подчинил себе весь оборот угля оккупированного Донбасса. Тимофеев был близким соратником Захарченко, правда СМИ писали, что незадолго до гибели главаря оккупантов между ними возник конфликт. Состояние "Ташкента" оценивается в 17 миллионов долларов.