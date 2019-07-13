У Росії чоловік понад 60 років прожив з половиною мозку

Лікарі-неврологи однієї з районних клінік під Москвою зіткнулися зі справді унікальним випадком. Річ у тім, що до їхніх рук потрапив чоловік, який прожив понад 60 років без лівої півкулі мозку. Упродовж усього цього часу він нічого не підозрював про свою особливість і навіть здобув вищу освіту, відслужив в армії та завів сім'ю.

У коментарі ресурсу МК невролог Федерального центру екстрапірамідних захворювань і психічного здоров'я Марина Анікіна розповіла, що чоловіка доправили до однієї з клінічних лікарень на півдні Московської області, оскільки у нього спостерігали порушення кровообігу головного мозку за ішемічним типом. На відміну від інсульту, за такої атаки симптоми не супроводжує розвиток інфаркту мозку, що є незворотним пошкодженням однієї з його ділянок.

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У пацієнта можна було спостерігати проблеми з рухливістю руки та ноги. Коли радіологи зробили йому комп'ютерну томографію, то деякий час перебували в шоці, оскільки у пенсіонера була відсутньою та частина мозку, де сталася та сама ішемічна атака. Замість лівої півкулі на знімку зяяла чорна "діра". Неврологи зробили висновок, що функції всього мозку у цієї людини все життя виконувала лише права півкуля,

– додає Анікіна.

Зрештою здоров’я чоловіка нормалізувалося та його відпустили додому. Водночас від подальшого обстеження він відмовився, а таке рішення аргументував тим, що не хоче навіть замислюватися про відсутність однієї півкулі.

Лікарям він розповів, що ріс нормальною дитиною та не мав жодних проблем ні з руховим апаратом, ні з зором, ні зі психікою. Також чоловік успішно закінчив школу, вступив до інституту та закінчив його, отримавши професію інженера. Без однієї півкулі він ще й відслужив в армії, одружився та у нього з дружиною народилися двоє дітей. До пенсії унікальний російський пенсіонер працював за фахом на одному з підмосковних заводів.

Учені знають про випадки відсутності певних частин півкулі головного мозку. Таке, зокрема, трапляється у хворих на ДЦП: здебільшого інтелект у таких людей збережено, а ось рухові функції майже завжди порушено. Але ДЦП розвивається на більш пізніх термінах розвитку плода. Ми ж зіткнулися з випадком, коли порушення в розвитку мозку сталося на найбільш ранньому ембріональному терміні вагітності. Можливо, був якийсь крововилив або інші події. Іноді вони можуть призвести до фатальних наслідків, наприклад, викидня, але, як ми бачимо на прикладі нашого унікального випадку, можуть закінчитися і цілком благополучно,

– зауважила Анікіна.

За словами фахівця, можливість компенсації такої події полягає в тому, що у ембріона функції мозку ще не розподілено в центри, а отже, мозок має величезний ресурс до перерозподілу функцій (феномен пластичності), і за нерозвиненості або пошкодженні однієї півкулі друга повністю бере на себе функції обох.