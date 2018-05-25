У Росії на останньому дзвонику запустили мертвого голуба
У одній із шкіл російського міста Пенза під час церемонії "Останнього дзвоника" один з випускників випустив в небо мертвого голуба.
Про це повідомили у телеграм-каналі Mash.
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Випускники мали торжественно запускати до неба голубів на завершення святкового танцю. Один із голубів виявився мертвим.
За однією із версій, школяр міг задушити птаха під час танцю.Голуби решти школярів злетіли.
Джерело: 24 Канал
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