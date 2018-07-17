У Ростовському СІЗО 22-й день голодує політв'язень Емір-Усеін Куку

Тим часом, українські в'язні Москви не припиняють свій голодний протест. У застінках Кремля без їжі та підтримувальної терапії 22-й день поспіль голодує виходець з Криму, правозахисник Емір-Усеін Куку. Російська влада вже три роки тримає його в полоні. Йому закидають участь у забороненій у Росії організації Хізб Ут-Тахрір.

Емір Куку, відстоюючи свою невинуватість та проукраїнську позицію, на знак протесту разом з іншими політв'язнями вдався до голодування.

Читайте також: Київ приєднався до міст-учасників всесвітньої акції "Save Oleg Sentsov"

У 2016 році ФСБ Росії в окупованому Криму проводив обшуки в оселях кримських татар. Затримали чотирьох людей, серед них і правозахисника Еміра-Усеіна Куку. Згодом за ґрати кинули ще двох активістів. Цю справу так і називають "Ялтинська шістка". Затриманих звинуватили в участі в організації Хіз ут-Тахрір, яка в Росії заборонена.

ФСБ зацікавилася Еміром ще з 2015 року. Він не визнавав анексії півострова. Допомагав із пошуками зниклих кримських татар. Тоді силовики вперше побили його просто на вулиці.

Читайте також: Денісова просить радника Путіна повідомити про стан здоров'я політв'язнів

Після затримання Еміра-Усеїна Куку етапували до Ростова-на-Дону, де його тепер і судять. 26 червня у свій день народження, на знак протесту проти репресій над політв'язнями, він оголосив голодування. Відмовився навіть від підтримувальної терапії, тобто введення в організм глюкози.

На підтримку політичного в'язня кримські татари підготували серію роликів.

Безсумнівно це випробування для нашого брата. Він тримається гідно. Він з кращих синів кримсько-татарського народу,

– сказав кримчанин Рефат Мамбетов.

За решіткою кремлівських тюрем голодують ще четверо українців: Володимир Балух, Олег Сенцов, Олександр Шумков та Станіслав Клих. Своїм протестом політв'язні вимагають звільнити 70 незаконно засуджених.

Що таке "Хізб-ут Тахрір"?Міжнародна ісламська політична партія, яку Росія визнала терористичною організацією.