В Ростовском СИЗО 22-й день голодает политзаключенный Эмир-Усеин Куку

Тем временем украинские узники Москвы не прекращают свой голодный протест. В застенках Кремля без еды и поддерживающей терапии 22-й день подряд голодает выходец из Крыма, правозащитник Эмир-Усеин Куку. Российская власть уже три года держит его в плену. Ему вменяют в вину участие в запрещенной в России организации Хизб Ут-Тахрир.

Эмир Куку, отстаивая свою невиновность и проукраинскую позицию, в знак протеста вместе с другими политзаключенными прибегнул к голодовке.

Читайте также: Киев присоединился к городам-участникам всемирной акции "Save Oleg Sentsov"

В 2016 году ФСБ России в оккупированном Крыму проводила обыски в домах крымских татар. Задержали четырех человек, среди них и правозащитника Эмира-Усеина Куку. Впоследствии за решетку бросили еще двух активистов. Это дело так и называют "Ялтинская шестерка". Задержанных обвинили в участии в организации Хизб ут-Тахрир, которая в России запрещена.

ФСБ заинтересовалась Эмиром еще с 2015 года. Он не признавал аннексии полуострова. Помогал с поисками пропавших крымских татар. Тогда силовики впервые избили его прямо на улице.

Читайте также: Денисова просит советника Путина сообщить о состоянии здоровья политзаключенных

После задержания Эмира-Усеина Куку этапировали в Ростов-на-Дону, где его теперь и судят. 26 июня, в свой день рождения, в знак протеста против репрессий над политзаключенными, он объявил голодовку. Отказался даже от поддерживающей терапии, то есть введения в организм глюкозы.

В поддержку политического узника крымские татары подготовили серию роликов.

Несомненно, это испытание для нашего брата. Он держится достойно. Он из лучших сынов крымско-татарского народа,

– сказал крымчанин Рефат Мамбетов.

За решеткой кремлевских тюрем голодают еще четверо украинцев: Владимир Балух, Олег Сенцов, Александр Шумков и Станислав Клих. Своим протестом политзаключенные требуют освободить 70 незаконно осужденных.

Что такое "Хизб-ут Тахрир"?

Международная исламская политическая партия, которую Россия признала террористической организацией.