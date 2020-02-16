У США за підозрою у вбивстві затримали дочку ексголови служби розвідки

Американська поліція затримала доньку колишнього очільника національної розвідки Джона Негропонте – Софію. Її підозрюють у вбивстві свого приятеля.

За версією слідства, під час побутової сварки 27-річна Софія Негропонте завдала смертельного удару в шию своєму знайомому Юсуфу Расмуссену, повідомляє The Washington Post.

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Згідно зі свідченнями, після рокового удару Софія почала плакати, кричати "Вибач!" та просити свого приятеля, аби він не вмирав.

Ми дуже сильно її любимо. Вона намагалася бути самостійною, жити сама і відвідувати коледж. Вона має нашу повну підтримку,

– розповіла мати Софії Діана Негропонте.



Підозрювана у вбивстві свого знайомого Софія Негропонте

Що відомо про Джона Негропонте та його дочку Софію?Джон Негропонте – американський дипломат грецького походження. У часи президентства Барака Обами очолював національну розвідку США, а також був заступником державного секретаря.



До цього багато років провів на дипломатичній службі. Зокрема, очолював посольство США у Гондурасі, де усиновив п'ятьох дітей, серед яких і Софія.