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      У США за підозрою у вбивстві затримали дочку ексголови служби розвідки

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      Дочку Джона Негропонте у США підозрюють у вбивстві / Getty Images

      Американська поліція затримала доньку колишнього очільника національної розвідки Джона Негропонте – Софію. Її підозрюють у вбивстві свого приятеля.

      За версією слідства, під час побутової сварки 27-річна Софія Негропонте завдала смертельного удару в шию своєму знайомому Юсуфу Расмуссену, повідомляє The Washington Post.

      Цікаво: Спецслужби США та Німеччини десятиліттями стежили за секретними листуваннями сотні країн

      Згідно зі свідченнями, після рокового удару Софія почала плакати, кричати "Вибач!" та просити свого приятеля, аби він не вмирав.

      Ми дуже сильно її любимо. Вона намагалася бути самостійною, жити сама і відвідувати коледж. Вона має нашу повну підтримку,
      – розповіла мати Софії Діана Негропонте.

      Софія Негропонте, підозра у вбивстві
      Підозрювана у вбивстві свого знайомого Софія Негропонте

      Що відомо про Джона Негропонте та його дочку Софію?Джон Негропонте – американський дипломат грецького походження. У часи президентства Барака Обами очолював національну розвідку США, а також був заступником державного секретаря.

      До цього багато років провів на дипломатичній службі. Зокрема, очолював посольство США у Гондурасі, де усиновив п'ятьох дітей, серед яких і Софія.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Вбивство Новини США
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