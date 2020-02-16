В США по подозрению в убийстве задержали дочь экс-главы службы разведки

Американская полиция задержала дочь бывшего главы национальной разведки Джона Негропонте – Софию. Ее подозревают в убийстве своего приятеля.

По версии следствия, во время бытовой ссоры 27-летняя София Негропонте нанесла смертельный удар в шею своему знакомому Юсуфу Расмуссену, сообщает The Washington Post.

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Согласно показаниям, после рокового удара София начала плакать, кричать "Извини!" и просить своего друга, чтобы он не умирал.

Мы очень сильно ее любим. Она пыталась быть самостоятельной, жить сама и посещать колледж. Она имеет нашу полную поддержку,

– рассказала мать Софии Диана Негропонте.



Подозреваемая в убийстве своего знакомого София Негропонте

Что известно о Джоне Негропонте и его дочери Софии?Джон Негропонте – американский дипломат греческого происхождения. Во времена президентства Барака Обамы возглавлял национальную разведку США, а также был заместителем государственного секретаря.



До этого много лет провел на дипломатической службе. В частности, возглавлял посольство США в Гондурасе, где усыновил пятерых детей, среди которых и София.