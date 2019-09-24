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      У Європарламенті створили групу "друзів України": що про неї відомо

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      Будівля Європарламенту
      Будівля Європарламенту / europarl.europa.eu/portal/en

      В Європейському парламенті нового скликання створили неформальну групу "друзів європейської України". До неї увійшли 50 євродепутатів з 6 фракцій.

      Євродепутат з фракції "Оновити Європу" Пятрас Ауштрявічюс розповів, що група уже провела перше засідання, пише DW.

      До речі: Україна офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ

      Депутати виділили два основних завдання на 2019-2020 роки:

      • політична підтримка України;
      • економічна інтеграція країни до ЄС.

      Ми повинні все зробити, щоб питання України завжди було на порядку денному, щоб ніхто не сказав, що це другорядне питання,
      – сказав євродепутат Ауштрявічюс.

      На засідання прийшли також народні депутати України: голова комітету з питань інтеграції з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе з "Європейської солідарності", перший заступник голови цього комітету Вадим Галайчук і заступниця голови комітету Марія Мезенцева (обидва входять до "Слуги народу").

      Євродепутати поставили українським колегам низку запитань щодо останніх подій в Україні. Найбільше їх цікавили деталі щодо дискусії довкола формули Штайнмаєра, ситуація довкола колишньої очільниці Нацбанку України Валерії Гонтаревої, а також відкриття провадження щодо колишнього спікера Верховної ради Андрія Парубія.

      Про формулу Штайнмаєра – читайте тут.
      Про події довкола Валерії Гонтаревої – читайте тут.

      Євродепутатка Сандра Калнієте назвала провадження щодо Парубія "дуже і дуже тривожними".

      Що відомо про провадження щодо Андрія Парубія?Колишнього спікера парламенту звинувачують у створенні та координуванні громадських озброєних угруповань, які чинили масові заворушення понад 5 років тому в Одесі. Справу відкрило Державне бюро розслідувань.

      Зауважимо, що у попередньому скликанні Європарламенту також працювала неформальна група "друзів України".

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      Теги: Новини України Новини політики Європарламент Євросоюз Україна – Росія Формула Штайнмаєра Андрій Парубій Валерія Гонтарева
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