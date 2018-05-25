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У Запоріжжі затримали офіцера поліції за збут метамфетаміну

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У Запоріжжі затримали офіцера поліції за збут метамфетаміну
У Запоріжжі затримали офіцера поліції за збут метамфетаміну / informbyuro.info

25 травня у Запоріжжі працівники внутрішньої політики разом із прокуратурою припинили діяльність групи наркозбувачів. Одним із затриманих виявився поліцейський територіального підрозділу ГУ НП в області.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції в Запоріжжі.

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Працівники поліції отримали інформацію, що в Запорізькій області працює група осіб, до складу якої входить поліцейський, яка займається збутом наркотичних речовин.


Затримали офіцера поліції за збут метамфетаміну

Встановлено, що дільничний офіцер Заводського відділення поліції та його цивільна спільниця збували особливо небезпечну психотропну речовину – метамфетамін,
– зазначили у прес-службі.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Теги: Новини України Поліція Наркотики Новини Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
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