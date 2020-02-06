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      У ЗСУ створили Командування медичних сил: чим воно займатиметься

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      У ЗСУ створили командування медичних сил / armyinform.com.ua

      У Збройних Силах України створили Командування медичних сил. Першим командувачем медичних сил призначили генерал-майора медслужби Ігоря Хоменка.

      Створення нової структури передбачає об’єднання медичної служби під єдине керівництво командувача медичних сил, що підпорядковується головнокомандувачу ЗСУ. Про це повідомляє "Армія Inform".

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      Це мало відбутись у 2021 році. Але керівництво і оборонного відомства, і Генерального штабу ініціювало прискорення проведення реформ, зокрема і щодо створення єдиного керівництва,
      – сказав Ігор Хоменко.

      Дивіться відео з брифінгу Ігоря Хоменка:

      Що відомо про медиків у ЗСУ

      З 2018 року у Збройних Силах діє єдиний орган управління в медичній сфері – Головне військово-медичне управління. Його керівник має подвійну посаду – він і начальник управління, і очільник всієї медичної служби. Підпорядкування теж подвійне – Міністру оборони та начальнику Генерального штабу, що вносить певний дисонанс у роботу управлінського органу.

      Чисельність управлінської ланки складатиме 134 особи.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Медицина Лікування Здоров'я
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