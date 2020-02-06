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      В ВСУ создали командование медицинских сил: чем оно будет заниматься

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      В ВСУ создали командование медицинских сил / armyinform.com.ua

      В Вооруженных Силах Украины создали Командование медицинских сил. Первым командующим медицинских сил назначили генерал-майора медслужбы Игоря Хоменко.

      Создание новой структуры предполагает объединение медицинской службы под единое руководство командующего медицинских сил, который подчиняется главнокомандующему ВСУ. Об этом сообщает "Армія Inform".

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      Это должно было состояться в 2021 году. Но руководство и оборонного ведомства, и Генерального штаба инициировало ускорение проведения реформ, в том числе и по созданию единого руководства,
      – сказал Игорь Хоменко.

      Смотрите видео с брифинга Игоря Хоменко:

      Что известно о медиках в ВСУ

      С 2018 года в Вооруженных Силах действует единый орган управления в медицинской сфере – Главное военно-медицинское управление. Его руководитель имеет двойную должность – он и начальник управления, и глава всей медицинской службы. Подчинение тоже двойное – министру обороны и начальнику Генерального штаба, что вносит определенный диссонанс в работу управленческого органа.

      Численность управленческого звена составит 134 человека.

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      6 февраля
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Здоровье Лечение Медицина Вооруженные силы Украины
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