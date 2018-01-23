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Учень відкрив стрілянину у школі США: є жертви

22:02, 23 січня 365 Читать новость на русском
Стрілянина у школі США
Стрілянина у школі США / Breaking911.com

У вівторок, 23 січня, в американському штаті Кентуккі, у школі в місті Бентон сталася стрілянина. У скоєнні злочину підозрюють 15-річного школяра, він був затриманий на місці події.

Про це заявив губернатор штату Метт Бевін, повідомляє CBS Evening News.

"Двоє загинули: 15-річні хлопець і дівчата. 19 постраждалих, 14 з них мають вогнепальні поранення", – сказав він.

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Раніше Бевін повідомляв про одну жертву.

"Стрілець перебуває під вартою, є одна підтверджена жертва, кілька інших людей отримали поранення", – заявляв він у своєму Twitter.

Нагадаємо, 22 січня в американському штаті Техас у школі теж сталася стрілянина, в результаті якої постраждала одна учениця.

Теги: Кримінальні новини США Жертви Діти Освіта Неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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