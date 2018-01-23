Учень відкрив стрілянину у школі США: є жертви

У вівторок, 23 січня, в американському штаті Кентуккі, у школі в місті Бентон сталася стрілянина. У скоєнні злочину підозрюють 15-річного школяра, він був затриманий на місці події.

Про це заявив губернатор штату Метт Бевін, повідомляє CBS Evening News.

"Двоє загинули: 15-річні хлопець і дівчата. 19 постраждалих, 14 з них мають вогнепальні поранення", – сказав він.

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Раніше Бевін повідомляв про одну жертву.

"Стрілець перебуває під вартою, є одна підтверджена жертва, кілька інших людей отримали поранення", – заявляв він у своєму Twitter.

Tragic shooting at Marshall County HS...Shooter is in custody, one confirmed fatality, multiple others wounded...Much yet unknown...Please do not speculate or spread hearsay...Let’s let the first responders do their job and be grateful that they are there to do it for us... — Governor Matt Bevin (@GovMattBevin) 23 января 2018 г.

Нагадаємо, 22 січня в американському штаті Техас у школі теж сталася стрілянина, в результаті якої постраждала одна учениця.