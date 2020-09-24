Будь-які угоди білоруського керівництва, яке втратило легітимність, з Росією не будуть визнані Європою. А також зобов’язання перед нею, якими можуть бути обмежені суверенітет і незалежність Білорусі.

Росія неодноразово надавала підтримку владі Олександра Лукашенка позиками. Таку заяву Надзвичайний та повноважний посол Литовської республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас повідомило видання УНІАН.

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За його словами, для Литви, як і для Європейського Союзу, важливо, щоб Росія поважала суверенітет Білорусі, її незалежність. Євросоюз чітко зазначив, що не визнає результатів виборів і не вважає Лукашенка легітимним президентом.

Багатотисячні мітинги посилають чіткий сигнал – білоруси хочуть жити вільними. Білоруський народ є єдиним власником суверенітету і лише він може на вільних виборах вибрати легітимну владу своєї країни,

– заявив Сарапінас.

"Ми сподіваємося, що Лукашенко дослухається до закликів міжнародного товариства припинити застосовувати силу проти мирних протестувальників – громадян своєї країни, звільнити затриманих, поважати права і свободи людей. А також розпочати діалог щодо повторних президентських виборів з громадянським суспільством, яке представляє Координаційна рада", – додав Вальдемарас Сарапінас.

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Він також додав, що ставлення до ситуації в Білорусі у Литви й України дуже близькі, бо ці країни приймають до себе білорусів, які вимушені виїхати з країни.

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